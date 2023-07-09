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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيري يتفقد قاعات العرض المخصصة لاستقبال معرض رمسيس وذهب الفراعنة بمتحف أستراليا

وزيري
وزيري

تفقد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، صباح اليوم الأحد، بحضور محمد الصعيدي، مدير المكتب العلمي للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قاعات العرض المخصصة لاستقبال معرض رمسيس وذهب الفراعنة بمتحف أستراليا بمدينة سيدني، وذلك في محطته الرابعة بعد انتهاء مدة عرضه في العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري أن الجولة التفقدية جاءت بهدف الاطمئنان على جاهزية القاعات لاستقبال المعرض، ومدى تطبيق الإجراءات التأمينية والاحترازية المطبقة بها، ووسائل الأمان والحماية المدنية بما يضمن سلامة القطع الأثرية.

وقال إن مسئولي المتحف أعربوا عن سعادتهم باستقبال المتحف لهذا المعرض الهام، مشيرا إلى أنه قام بعقد عدد من اللقاءات الصحفية مع عدد من وسائل الإعلام الاسترالية، الأمر الذي يعد بمثابة ترويج للمعرض قبل افتتاحه.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض يضم 181 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير من عصر الملك "رمسيس الثاني"، وبعض القطع الأثرية الأخرى من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة،  بالإضافة إلى مقتنيات عدد من المتاحف المصرية تُبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل، والحلي، وأدوات التجميل، واللوحات، والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.

وقد بدأ المعرض رحلته في أولى محطاته في نوفمبر 2021 بمدينة هيوستن، ثم محطته الثانية في أغسطس 2022 بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم محطته الثالثة في أبريل 2023 بالعاصمة الفرنسية باريس.
 

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وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار معرض رمسيس وذهب الفراعنة متحف استراليا رمسيس وذهب الفراعنة

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