لا يصلح.. محمد فضل الله يطرح حلولا لهيكلة الدوري المصري

أكد الدكتور محمد فضل الله، المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي، أن دوري المجموعة الواحدة فكرة فاشلة، طارحا في الوقت ذاته حلولا أمام المسئولين عن الرياضة.

وقال الدكتور محمد فضل الله، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “كرة القدم المصرية أصبح لا يصلح معها دورى المجموعة الواحدة (وتلك الأسباب ومقترح الحل): أولاً أن هيكلة الدورى المصرى لكرة القدم الحالى أصبحت الغالبية المطلقة للأندية المشاركة في المسابقة من أندية الشركات والمؤسسات”.

وتابع “فضل الله”: “ثانياً: الضعف الكبير فى أعداد الأندية الجماهيرية، وتعرض البعض منها لشبح الهبوط كل موسم كروى نظرا لعدم توافر الإمكانيات”.

وأضاف: “ثالثاً: وجود أندية المؤسسات والشركات بهذه الصورة يخل بمبدأ (الكفاءة التنافسية العادلة)، أحد أهم مبادئ مسابقات كرة القدم، وأحد أهم معيار فى تنظيم دورى المحترفين، وذلك فى ظل الموارد المالية الخاصة بأندية المؤسسات والشركات والتى تفوق قدرات الأندية الجماهيرية”.

واستطرد “فضل الله”: “رابعاً: أن تكون الغالبية المطلقة لأندية الدورى من المؤسسات والشركات، والتى لا تحظى بمتابعة جماهيرية، يُضعف الصورة الذهنية للدورى المصرى لكرة القدم، ويُضعف الجوانب التسويقية والمعايير الاحترافية الخاصة بهذا الدوري”.

وقال فضل الله أيضا: “خامساً: تكوين الدورى المصرى لكرة القدم بصورته الحالية يخالف جميع الممارسات الدولية فى دوريات كرة القدم حول العالم، حيث تتسم غالبية أنديته بكونها بدون جماهير”.

فضل الله يطرح سيناريو الحل

وزاد فضل الله: "إعادة هيكلة الدورى المصرى لكرة القدم ليتكون من مجموعتين كل مجموعة تتألف من (10 أندية)، بحيث تتكون المجموعة الأولى من (الأندية الجماهيرية) وفق اشتراطات تتوافق مع هذا الشأن، والمجموعة الثانية مكونة من (أندية المؤسسات)، بحيث تقام المسابقة وفقا للتالى:

١- إقامة دورى من (مباراتين ذهاباً وإياباً) لكل فريق فى كل مجموعة واحتساب الترتيب لفرق كل مجموعة من الأول إلى العاشر.

٢- الفرق الحاصلة على المراكز الخمس الأولى فى كل مجموعة يقام بينها دورى آخر من مباراتين لترتيب الدورى من المركز الأول للعاشر، والعكس صحيح للمراكز الخمس الأخيرة فى كل مجموعة للحصول على الترتيب من الحادى عشر إلى المركز العشرين.

٣- الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى فى المحصلة النهائية للدورى تتأهل للبطولات القارية والفرق الحاصلة على المراكز الأخيرة فى المحصلة النهائية للدورى تهبط للدرجة الأدنى دورى المحترفين فئة (ب).

٤- نفس هيكلة الدورى المصرى لكرة القدم فى فئة المحترفين (أ) هى نفس هيكلة الدورى المصرى لكرة القدم فى فئة المحترفين (ب)، بحيث يصعد للفئة (أ) ناديان من مجموعة الأندية الجماهيرية وناديان من مجموعة (أندية المؤسسات والشركات) بدلاً من الأربعة أندية الهابطة من دورى المحترفين فئة (أ).