بعد 10 سنوات من الحظر.. قرار عاجل من إيطاليا بشأن استئناف الرحلات مع ليبيا

أبلغت إيطاليا اليوم، الأحد، الحكومة الليبية بإنهاء الحظر المفروض منذ 10 سنوات على تحليق الطائرات المدنية؛ فيما أشارت حكومة طرابلس إلى استئناف الرحلات المدنية إلى إيطاليا في سبتمبر القادم.

ووفقا لصحيفة "الوسط" الليبية، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الأحد، "أبلغتنا الحكومة الإيطالية بقرارها رفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات، لتستأنف الرحلات في سبتمبر القادم".

وأضاف: "أشكر رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وأثمن جهود قطاع المواصلات، واللجنة المشكلة لذلك، وكل من أسهم في تحقيق هذه الانفراجة؛ لتسهيل التنقل على مواطنينا".

كما أعاد رئيس الحكومة الليبية نشر تدوينة عقب زيارته إيطاليا في يونيو الماضي، التي قال فيها: "أكدنا أهمية استكمال اللجنتين الليبية والإيطالية أعمالهما، لإلغاء الحظر الإيطالي على الطيران المدني الليبي في أقرب وقت، مع التشديد على أهمية تسهيل منح التأشيرات لمواطنينا. أشكر رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على حفاوة الاستقبال، والرغبة الصادقة في تحصيل منفعة شعبينا ومصالحهما".



