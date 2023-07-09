إيقاف العاملين المقصرين عن العمل بوحدتين محليتين في الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم 5438 لسنة 2023 بوقف كل من “ ”ن. ع. م"، سكرتير الوحدة المحلية بالصوالح التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، و"م. أ. ع"، رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالصوالح التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، و"م. م. ع"، مشرف فني بالقسم الهندسي لقرية الصوالح التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، و"أ. أ. م"، محصل بالوحدة المحلية بالصوالح التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، عن العمل احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهم، أيهما أقرب، مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، وذلك للإهمال والتقصير في العمل.

كما أصدر المحافظ القرار رقم 5411 لسنة 2023 بوقف كل من "خ. م. م"، رئيس الوحدة المحلية بالرحمانية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير، و"س. أ. ع"، رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالرحمانية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير، و"و. م. س"، مشرف فني بالقسم الهندسي بالوحدة المحلية بالرحمانية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير، عن العمل احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.

وأكد محافظ الشرقية أنه دائم المتابعة لأداء رؤساء المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية القروية والعاملين بالإدارات الهندسية، وذلك لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المقصرين.