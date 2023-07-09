إزاي تحافظ على باقة الإنترنت في موبايلك من النفاذ بسرعة

عند استخدام الإنترنت على الهواتف الذكية، يمكن أن يكون استهلاك البيانات من باقة الإنترنت مشكلة كبيرة للعديد من المستخدمين، خاصة إذا كانت الباقة محدودة. ولكن هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها للحفاظ على باقة الإنترنت على الهاتف الذكي.

كيفية الحفاظ على باقة الإنترنت

أولًا، يمكن تقليل استهلاك البيانات عن طريق تعطيل خدمات الخلفية للتطبيقات التي لا تحتاج إليها. يمكن القيام بذلك عن طريق الذهاب إلى إعدادات الهاتف واختيار التطبيقات ثم تعطيل خدمات الخلفية للتطبيقات التي لا تحتاج إليها.

ثانيًا، يمكن تقليل استهلاك البيانات عن طريق تعطيل التحميل التلقائي للصور ومقاطع الفيديو على التطبيقات الاجتماعية مثل فيسبوك وإنستجرام وتويتر. يمكن القيام بذلك عن طريق الذهاب إلى إعدادات التطبيقات وتعطيل التحميل التلقائي للصور ومقاطع الفيديو.

ثالثًا، يمكن استخدام وضع التوفير في الهاتف المحمول. يتيح وضع التوفير تقليل استخدام البيانات عن طريق تقليل جودة الصور ومقاطع الفيديو وتعطيل خدمات الخلفية للتطبيقات.

رابعًا، يمكن استخدام شبكات الواي فاي المجانية في الأماكن العامة بدلاً من استخدام الإنترنت المحمول. ومع ذلك، يجب أن يتم توخي الحذر عند استخدام شبكات الواي فاي المجانية وتجنب إدخال أي معلومات حساسة.

في النهاية، يمكن الحفاظ على باقة الإنترنت على الهاتف المحمول من خلال اتباع الخطوات المذكورة أعلاه وتجنب استخدام الإنترنت بشكل كبير عندما لا يكون ذلك ضروريًا.