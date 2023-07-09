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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقدم كبير نحو باخموت.. أوكرانيا تكشف آخر تطورات الهجوم المضاد

القوات الاوكرانية
القوات الاوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأحد، تقدم قواتها قرب باخموت ومحاصرة القوات الروسية في بعض المناطق.

 

ووفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرانفورم"، قال قائد القوات الأوكرانية، العقيد أوليكساندر سيرسكي، في منشور "تيليجرام": "نحقق تقدما باتجاه باخموت.. وقواتنا الدفاعية مستمرة في المضي قدما".

وأضاف: "نحاصر العدو في بعض الأماكن".

 

وأكد  المسؤول العسكري الأوكراني أن "قواتنا تمكنت من إسقاط المجموعة  طائرات بدون طيار تابعة للعدو".

 

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "تاس" الروسية، بتفعيل منظومة الدفاع الجوي في منطقة روستوف الروسية، وسط وقوع أضرار في المباني جراء هجمات دون سقوط ضحايا.

 

على جانب آخر، أعلن رئيس جمهورية القرم سيرجي أكسيونوف، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخ كروز قرب مدينة كيرتش بجمهورية القرم، دون وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.

وقال أكسيونوف، عبر قناته بـ"تليجرام": "في منطقة كيرتش، أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخ كروز، ولم تُسجل أضرار أو خسائر بشرية".

ودعا أكسيونوف سكان القرم إلى الحفاظ على الهدوء واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة فقط.

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