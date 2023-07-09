غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية خاصة حيث تسلم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد 9 يوليو 2023، إدارة حديقة الحيوان والأورمان بالجيزة، لمدة 25 عاما إلى التحالف المكون من 3 شركات هما الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وأبناء سيناء، وحديقتي، لبدء أعمال التطوير التي سوف تستمر لمدة لعام ونصف.

وتتسلم الهيئة القومية للإنتاج الحربي أعمال التطوير، حتى تصبح ملائمة للعودة مجددا إلى الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان بعد خروجها منه عام 2004، حيث تم تسجيل كل محتويات حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة، من أشجار ومبان أثرية وحيوانات وطيور وزواحف وغيرها من المحتويات الكثيرة.

فيما أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لن يتم المساس بالأشجار داخل الحديقة بل سيتم العمل على زيادتها، كما سيجري تقليم بعض الأشجار من الأعلى فقط، وهذا من أجل مظهر الحديقة، موضحة أن حفر النفق بين حديقتي الحيوان والأورمان لن يتعارض مع أي أشجار بالحديقتين.

وسيتم غلق الحديقة بشكل كلي للتمكن من التنفيذ سريعا، بجانب أن بعض الحيوانات سيتم نقلها إلى بيوت أخرى خلال فترة التطوير.