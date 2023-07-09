الجمرة الخبيثة..وباء جديد يتفشي في اندونسيا.. تعرف علي أسباب هذا المرض واعراضه

وباء جديد بدأ ينتشر في عدد من الدول.. خاصة بعدما أعلنت وزارة الصحة الاندونيسية ظهور جديد لجراثيم"الجمرة الخبيثة" واحتمالية انتقالها من الحيوانات "الماشية" إلى البشر وكثفت السلطات الصحية الاندوسية جهودها للحد من انتشار "الجمرة الخبيثة" بعدما ظهرت في مقاطعة يوجياكارتا في جنوب جزيرة جاوة الأكثر اكتظاظًا بالسكان، وذلك بعد تفشي المرض هناك و الذي تسبب في إصابة العشرات من السكان المحليين، ووفاة 3 أشخاص…



نرصد كل تفاصيل هذا المرض الجديد وفقا لموقع HealthDayNews



ماهي الجمرة الخبيثة ؟

مرض الجمرة الخبيثة هو مرض معدٍ خطير يسببه جرثومة الجمرة الخبيثة، هذا الميكروب موجود في التربة ،وأدى هجوم الجمرة الخبيثة هذا إلى وفاة خمسة أشخاص و 17 ممرضاً، مما يجعلها واحدة من أسوأ الهجمات البيولوجية في تاريخ الولايات المتحدة



أعراض مرض الجمرة الخبيثة:

تعتمد أعراض التعرض للجمرة الخبيثة على طريقة الاتصال ، منها مايلي :

١- التلامس الجلدي:

⁃ الجمرة الخبيثة الجلدية: هي الجمرة الخبيثة التي تنتقل من خلال ملامسة الجلد.

⁃ إذا لامست بشرتك الجمرة الخبيثة، فقد تصاب بقرحة صغيرة مرتفعة مسببة للحكة، عادة ما تبدو مثل لدغة حشرة، تتطور القرحة بسرعة إلى نفطة.

⁃ ثم يصبح قرحة جلدية ، هذا لا يسبب عادة الألم.

⁃ تتطور الأعراض عادةً في غضون يوم إلى خمسة أيام بعد التعرض.

⁃ الاستنشاق

عادةً ما تظهر الأعراض على الأشخاص الذين يستنشقون الجمرة الخبيثة في غضون أسبوع.

لكن يمكن أن تتطور الأعراض بسرعة بعد يومين من التعرض وحتى 45 يوماً بعد التعرض.

هذه الأعراض تشمل :

أعراض البرد.

إلتهاب الحلق.

حمى.

عضلات مؤلمة.

سعال.

ضيق في التنفس.

إعياء.

اهتزاز.

قشعريرة.

التقيؤ.

صعوبة البلع.

البلع

عادة ما تتطور أعراض الجمرة الخبيثة المعوية في غضون أسبوع من التعرض.



ما هي الأعراض الاخري للجمرة الخبيثة ؟

فقدان الشهية.

غثيان.

آلام شديدة في المعدة.

تورم في الرقبة.

الإسهال الدموي.

حمي.

أسباب مرض الجمرة الخبيثة

⁃ يمكنك الإصابة بالجمرة الخبيثة من خلال الاتصال غير المباشر، أو المباشر عن طريق لمس أو استنشاق أو تناول جراثيم الجمرة الخبيثة.

⁃ بمجرد دخول الجراثيم داخل جسمك وتنشيطها، تتكاثر البكتيريا وتنتشر وتنتج السموم في الجسم.

⁃ يمكنك الاصابة بالجمرة الخبيثة من خلال الحيوانات أو الأسلحة البيولوجية.

⁃ الحيوانات يمكن أن يصاب الإنسان بالجمرة الخبيثة من خلال:

⁃ التعرض لحيوانات الرعي المحلية أو البرية المصابة.

⁃ التعرض للمنتجات الحيوانية المصابة، مثل الصوف أو الجلود.

⁃ استنشاق الجراثيم، عادة أثناء معالجة المنتجات الحيوانية الملوثة.

⁃ استهلاك اللحوم غير المطبوخة جيداً من الحيوانات المصابة.

⁃ انتقال مرض الجمرة الخبيثة من الحيوان الي الانسان