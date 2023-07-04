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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ظهرت فى بعض الدول.. كيف تنتقل عدوى الجمرة الخبيثة؟ ومتى تصبح قاتلة؟

الجمرة الخبيثة
الجمرة الخبيثة

تعد الجمرة الخبيثة من الأمراض الخطيرة شديدة العدوى وكانت منتشرة بشكل واسع فى العصور الماضية وتم السيطرة عليها ولكنها بدأت تنتشر مؤخرا فى بعض البلدان مثل روسيا وغانا 

ونقلا عن موقع صحيفة "إزفيستيا" فقد قالت الدكتورة يكاتيرينا سيريبريكوفا، أن أعراض الجمرة الخبيثة تختلف حسب نوعها وشكلها والطريقة التى تنتقل بها للإنسان 

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وأوضحت" يكاتيرينا" أن مرض الجمرة الخبيثة يصيب الحيوانات وينتقل منهم للبشر عن طريق التلامس والتواصل المباشر مع الحيوانات أو أى أشياء خاصة بهم ملوثة بــ الجمرة الخبيثة، وللأسف ينتقل بسهولة من شخص لآخر

والأكثر عرضة للإصابة بـ الجمرة الخبيثة هم العاملون في قطاع تربية الحيوانات الأليفة وخاصة التي لم تحصل على تطعيم هذا المرض
 

الجمرة الخبيثة
الجمرة الخبيثة

وعادة ما تنتقل عدوى الجمرة الخبيثة عن طريق التلامس وعبر الجلد، وبعدها تظهر علامات غريبة على الجلد، ما يجعل من الممكن اكتشاف المرض بسرعة ولكن يجب اتخاذ الاحتياطات المناسبة لمنع انتقال العدوى للأخرين

ويكون شكل الجلد عند الإصابة بهذا المرض هو حطاطات غير مؤلمة ثم تظهر مكانها قشرة سوداء، وقد يصاحب هذا تضخم فى الغدد الليمفاوية غثيان وقئ وارتفاع فى الحرارة

ووفقا لها، نادرا ما تنتقل عدوى الجمرة الخبيثة  عن طريق الجهاز التنفسي والهضمي وحينها يصبح المرض خطيرا وقد يكون قاتلا، وعند تناول اللحوم الملوثة التي لم تطهي وفق المعايير الصحية المعتمدة، يمكن أن تؤدي إلى تقرحات ونزيف وثقوب في الأمعاء. 

أما انتقال المرض عن طريق استنشاق أبواغ الجمرة الخبيثة فأمر نادر الحدوث ولكنه وارد، وحينها ستكون هناك بعض الأعراض مثل السعال والحمى ومشاكل الجهاز الهضمي الغثيان والقئ و دم بالبراز.

 

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