عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة شخص وإصابة 13.. غانا تعلن تفشي الجمرة الخبيثة في منطقتين

الجمرة الخبيثة
الجمرة الخبيثة

أعلنت السلطات في غانا عن تفشي مرض "الجمرة الخبيثة"، حيث تم تسجيل حالة وفاة واحدة، وإصابة 13 حالة على الأقل في مناطق شمال البلاد.

وحسب صحيفة "غانا ريبورت" المحلية، قالت اللجنة الإقليمية للطوارئ والصحة العامة، إنه تم تسجيل 13 حالة مشتبه في إصابتها بمرض الجمرة الخبيثة في منطقة بيندوري، مع وجود حالة وفاة واحدة حتى الآن.

وأشارت اللجنة إلى أن حالات الإصابة تم تسجيلها في منطقتي بيندوري وباكو الغربية.

وأكد المدير الإقليمي للشرق الأعلى للخدمات الصحية في غانا ، إيمانويل كوفي دزوتسي، أن التفشي بدأ نظرًا لأن "الضحايا أكلوا جثث الماشية المصابة بهذا المرض".

وأوضح دزوتسي لوسائل الإعلام المحلية الغانية أنه "في 1 يونيو 2023، تلقت مديرية الصحة الإقليمية إخطارًا مع الكشف عن حالتين من الجمرة الخبيثة، وتسجيل حالة وفاة واحدة في منطقة بيندوري بعد تناول ماشية نافقة".

ويعتبر مرض الجمرة الخبيثة من الأمراض النادرة والخطيرة، حيث يصيب بشكل أساسي الماشية، وينتقل إلى البشر من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشر مع الحيوانات المصابة.

السلطات في غانا غانا الحيوانات المصابة مرض الجمرة الخبيثة الجمرة الخبيثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد بيان البنك المركزي

نبأ سار لجماهير الأهلي بشأن حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد

لمدة 5 مواسم.. الأهلي يحصل على توقيع نجم فيوتشر |تفاصيل

الأهلي يوجه رسالة نارية لـ المعلق عصام الشوالي.. فيديو

عزل مرتضى منصور.. نادي الزمالك يكشف تفاصيل جديدة

ورَّاهم العين الحمراء.. تحذيرات هامة من كولر لرباعي الأهلي قبل لقاء الوداد

الأهلي اللي عملك وخسارة الترجي ضايقتك| إعلامي يفتح النار على عصام الشوالي

مفاجآت مدوية في قائمة منتخب مصر لمواجهتي غينيا وجنوب السودان

ترشيحاتنا

مسحوق سحري.. مصنع في ألمانيا ينتج مادة تعالج التغيرات المناخية |تفاصيل

هل الأرزاق توزع بعد الفجر ولا نصيب للنائمين بهذا الوقت؟.. انتبه

عاصفة جديدة على الأبواب والحرارة 44 |تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

مفاجآت مدوية في قائمة منتخب مصر لمواجهتي غينيا وجنوب السودان

انخفاض أسعار الأضاحي.. مفاجأة فى ثمن اللحوم البلدي اليوم بالأسواق

وفاة شخص وإصابة 13.. غانا تعلن تفشي الجمرة الخبيثة في منطقتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذه الأمراض أصابتهم .. مفاجأة حول متوسط أعمار الفراعنة |تفاصيل

للإفطار.. طريقة بسكويت العجوة

روتين البشرة الدهنية .. للوقاية من الحبوب والبثور والمسام الواسعة

لغز محير.. هل مارس الفراعنة السحر الأسود لعلاج أمراضهم؟

فيديو

5 معايير .. منع الأندية المديونة من المشاركة في البطولات| تفاصيل

أحمد عزمي وشيرين.. نجوم حاولوا التخلص من حياتهم/ فيديو جراف

موعد بدء العاصفة الرملية.. تحذيرات عاجلة بسبب حالة الطقس| شاهد

8 زلازل تضرب دولة عربية في 24 ساعة|هل نقلق؟! ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ