وفاة شخص وإصابة 13.. غانا تعلن تفشي الجمرة الخبيثة في منطقتين

أعلنت السلطات في غانا عن تفشي مرض "الجمرة الخبيثة"، حيث تم تسجيل حالة وفاة واحدة، وإصابة 13 حالة على الأقل في مناطق شمال البلاد.

وحسب صحيفة "غانا ريبورت" المحلية، قالت اللجنة الإقليمية للطوارئ والصحة العامة، إنه تم تسجيل 13 حالة مشتبه في إصابتها بمرض الجمرة الخبيثة في منطقة بيندوري، مع وجود حالة وفاة واحدة حتى الآن.

وأشارت اللجنة إلى أن حالات الإصابة تم تسجيلها في منطقتي بيندوري وباكو الغربية.

وأكد المدير الإقليمي للشرق الأعلى للخدمات الصحية في غانا ، إيمانويل كوفي دزوتسي، أن التفشي بدأ نظرًا لأن "الضحايا أكلوا جثث الماشية المصابة بهذا المرض".

وأوضح دزوتسي لوسائل الإعلام المحلية الغانية أنه "في 1 يونيو 2023، تلقت مديرية الصحة الإقليمية إخطارًا مع الكشف عن حالتين من الجمرة الخبيثة، وتسجيل حالة وفاة واحدة في منطقة بيندوري بعد تناول ماشية نافقة".

ويعتبر مرض الجمرة الخبيثة من الأمراض النادرة والخطيرة، حيث يصيب بشكل أساسي الماشية، وينتقل إلى البشر من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشر مع الحيوانات المصابة.