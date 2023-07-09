منجي بدر: الرئيس السيسي حقق التوازن للسياسة الخارجية المصرية| فيديو

أكد الدكتور منجي بدر، المفكر الاقتصادي والوزير المفوض التجاري بالخارجية السابق، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة الدولة المصرية، عمل على تحقيق التوازن للسياسة الخارجية المصرية، والتي تعمل على تحقيق كل الصالح العام للشعب المصري، واحترام سياسة الدول الأخرى.

وقال منجي بدر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إن هناك اكتشافات هامة في حوض البحر المتوسط، ومن خلالها كان هناك تعاون بين مصر وقبرص واليونان لاستغلال الثروات.

وأضاف المفكر الاقتصادي والوزير المفوض التجاري بالخارجية السابق، أن مصر حريصة على تحقيق مصالحها بطريقة متوازنة، مؤكدا أن العالم الآن يعيش ظروفا صعبة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

الأزمات العالمية

وأشار منجي بدر إلى أن مصر نادت بالحل السلمي والدبلوماسي للخروج من الأزمات العالمية التي يعيشها العالم الآن.