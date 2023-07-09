شادي محمد: كابيتانو مصر مشروع كبير ونسعى لظهور مواهب بالكرة

قال شادي محمد قائد النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ، أن مشروع كابيتانو مصر ، نجح للغاية فى الموسم الأول ، لأن هناك اهتمام كبير بإظهار عدد كبير من المواهب.

وأساف شادي محمد نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" سعداء للغاية بوجود مشروع مثل كابيتانو مصر خلال الفترة الحالية من أجل وجود مواهب للكرة المصرية ، ودعم الدولة بالكامل للمشروع ذلك يؤكد أن لدينا مشروع كبير نسعي للنجاح.

واشار شادي محمدإلى أن الموسم الثاني سيكون مميز أيضا، ونحاول دائما أن نري لاعبين فى كل مكان فى مصر.