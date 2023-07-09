أمير عزمي مجاهد: أوسوريو يملك إمكانيات كبيرة وقادر على صناعة فريق قوي للزمالك

قال أمير عزمي مجاهد مدرب نادي الزمالك السابق ، إن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق ، قادر على النجاح مع الفارس الأبيض.

وأضاف أمير عزمي مجاهد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك قادر على صناعة فريق قوي ، ولكن إذا اتيحت له كل الظروف.

وقال:" أوسوريو مدرب فى المران رائع واللاعبين سعداء بطريقته فى اللعب، وأري أنه قادر على تطوير عدد كبير من اللاعبين فى الزمالك.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق الفوز أمس أمام فيوتشر ضمن مباريات الجولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز بثلاث أهداف مقابل هدفين.