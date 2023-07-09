غدا.. حفل طلاب مركز تنمية المواهب على المسرح الكبير بالأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر فصول السوزوكى (الفيولينة)، تدريب الدكتور فوزي إبراهيم، ونهاد جمال الدين، بمشاركة ضيفتي الشرف الدكتورة نهى واصف "هارب"، ونهى درويش "بيانو"، وذلك في الثامنة والنصف مساء الاثنين 10 يوليو على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الكلاسيكية التى وضعها كبار المؤلفين، ومنهم ريدنج، وباخ، وهاندل، وبرامز، وبيتهوفن، وشومان، وفيفالدى وغيرهم، أداء رانا علي، وهنا هاني، وسيلينا محمد، وكارمن أحمد، وكنزي محمد، وتيم الله شادي، وياسين أيمن، ويحيى أسامة، وجويس أسعد، وفرح تامر، ولوسيندا تامر، وجونير وجيه، وفيلوباتير جرجس، وتالين تامر، وتيا هيثم، وأنس السيد، وأحمد عادل، وجنا أحمد، ويحيى عمرو، وفريدة رامي، ومالك حاتم، ومريم محمود، ويحيى حسن، وماريا أسعد، وكنزي صارو، ورفيف حسن، وجودي وائل، وشادي محمد.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تاسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما مختلفة ومتنوعة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة.