كان الله في العون .. مجدي عيد الغني يدعم الإسماعيلي

أكد مجدي عبد الغني، دعمه لجماهير الاسماعيلي قبل اللقاء المصيري أمام الداخلية للحفاظ علي وجوده في الدوري الممتاز .



وكتب مجدي من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" صراحة كان الله في عون عشاق وجماهير الإسماعيلي.. الفريق في أمس الحاجة للهدوء والاستقرار وتكاتف الجميع قبل مواجهة هامة ومصيرية أمام الداخلية.. ".



وتابع أتمني إستقرار الأوضاع في معسكر الدراويش حتي تمر هذه المرحلة الحرجة بأمان وبعد ذلك لكل حادث حديث.

أكد أحمد حسام ميدو أن البعض يحاول استغلال مباراة الأهلي والإسماعيلي للتغطية على أخطائه الإدارية.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الإسماعيلي تعرض لظلم تحكيمي كبير في مبارياته السابقة بالدوري".

وأضاف: "لابد من اختيار اللجنة التي تدير الإسماعيلي بعناية، ورد الفعل بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي كل ده ناس بتغطي على الأخطاء الإدارية اللي هما عملوها مستغلين إن مباراة الأهلي مباراة كبيرة".