كشري: الدوري محسوم للأهلي

أكد أحمد عبد المنعم (كشري) ، المدير الفني السابق لفريق إنبي ، أن الدوري الممتاز هذا الموسم (شبه محسوم) للأهلي.



وأوضح كشري عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن الأهلي ظل متصدراً رغم مشاركته في دوري أبطال أفريقيا مؤكداً أن الصراع على مراكز البقاء بالدوري أقوى بكثير.



وأشار إلى أن الإسماعيلي وضع نفسه في موقف صعب للغاية هذا الموسم مع تكرار النتائج السلبية مؤكداً أن غزل المحلة بدأ الموسم بشكل رائع ثم دخل في مرحلة نزيف النقاط.



وأكد أن أسوان والداخلية لديهما موقف صعب للغاية موضحاً أن سيراميكا كليوباترا علامة استفهام بالنسبة له لأنه يملك قائمة قوية ومميزة.



وأضاف:" تجميع النقاط في بداية الموسم الحالي هو أهم أمر في الدوري الممتاز كما أن هناك أندية تعاني بسبب كثرة التغييرات".



وأوضح أنه لا يعلم ماذا ينقص سيراميكا كليوباترا لوضع نفسه في هذا الموقف مؤكداً أن الصراع في منطقة الهبوط أقوى بكثير.