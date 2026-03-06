قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتفقد سفن التغويز وصوامع عتاقة .. غدا
إصابة ابن وزير المالية في حكومة الاحتلال بجروح على الحدود مع لبنان
إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
الصحة: افتتاح وتجهيز 10 أقسام ووحدات علاج طبيعي جديدة في 7 محافظات
التضامن: اتساع الفجوة العلاجية بين مرضى الإدمان من الإناث عالميا
أخبار البلد

مؤسسة ابو العينين تحصد جائزة "أثر " في العمل الاجتماعي المستدام

تكريم مؤسسة ابو العينين
تكريم مؤسسة ابو العينين
محمد صبيح

في ليلة رمضانية حملت رسالة تقدير لكل من يصنع فرقًا حقيقيًا في حياة الناس، كُرِّمت مؤسسة أبو العينين للعمل الخيري والثقافي بحصولها على جائزة “أثر” خلال حفل “أثر الخير” الذي أقيم تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالشراكة الاستراتيجية مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تحويل العمل الخيري إلى أثر تنموي مستدام

جائزة تُمنح للمبادرات والمؤسسات التي نجحت في تحويل العمل الخيري إلى أثر تنموي مستدام، لتأتي هذا العام تقديرًا لمسيرة ممتدة لأكثر من 43 عامًا من العمل الإنساني والخدمات المجتمعية التي تقدمها المؤسسة في مختلف محافظات الجمهورية.

تكريم يعكس حجم الجهد الذي تقوده المؤسسة برعاية النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس الإدارة، وبمتابعة السيدة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس الإدارة، ضمن منظومة متكاملة من المبادرات التي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز ثقافة التكافل والعمل الأهلي المنظم في مصر.

مؤسسة أبو العينين مؤسسة أبو العينين للعمل الخيري مؤسسة أبو العينين للعمل الخيري والثقافي جائزة "أثر" حفل "أثر الخير"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

