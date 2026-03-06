مؤسسة ابو العينين تحصد جائزة "أثر " في العمل الاجتماعي المستدام

في ليلة رمضانية حملت رسالة تقدير لكل من يصنع فرقًا حقيقيًا في حياة الناس، كُرِّمت مؤسسة أبو العينين للعمل الخيري والثقافي بحصولها على جائزة “أثر” خلال حفل “أثر الخير” الذي أقيم تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالشراكة الاستراتيجية مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تحويل العمل الخيري إلى أثر تنموي مستدام

جائزة تُمنح للمبادرات والمؤسسات التي نجحت في تحويل العمل الخيري إلى أثر تنموي مستدام، لتأتي هذا العام تقديرًا لمسيرة ممتدة لأكثر من 43 عامًا من العمل الإنساني والخدمات المجتمعية التي تقدمها المؤسسة في مختلف محافظات الجمهورية.

تكريم يعكس حجم الجهد الذي تقوده المؤسسة برعاية النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس الإدارة، وبمتابعة السيدة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس الإدارة، ضمن منظومة متكاملة من المبادرات التي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز ثقافة التكافل والعمل الأهلي المنظم في مصر.