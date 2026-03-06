قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل العيد ولا بعده؟ .. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026
رئيس الوزراء يتفقد سفن التغويز وصوامع عتاقة .. غدا
إصابة ابن وزير المالية في حكومة الاحتلال بجروح على الحدود مع لبنان
إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ضمن التحالف الوطني.. مؤسسة أبو العينين تدعم مائدة المطرية بآلاف وجبات الإفطار

محمد صبيح

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي شاركت مؤسسة أبو العينين الخيرية في فعاليات مائدة المطرية، إحدى أكبر موائد الإفطار الجماعي في مصر، والتي تقام سنويًا في شوارع حي المطرية بالقاهرة خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي مشاركة المؤسسة ضمن جهودها المستمرة في دعم العمل الأهلي والإنساني خلال شهر رمضان، حيث ساهمت بتقديم أطنان من اللحوم البلدية والدواجن والأرز لإعداد وجبات الإفطار للصائمين، وعشرات المتطوعين في إطار التعاون مع الأهالي التي يحرصون كل عام على تنظيمها وتستقطب آلاف المشاركين من مختلف أنحاء مصر.

وأكدت المؤسسة أن مشاركتها في هذه الفعالية تأتي في إطار رسالتها الإنسانية الممتدة منذ أكثر من 43 عامًا في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز قيم التضامن المجتمعي، تحت رعاية النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وبمتابعة السيدة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس الإدارة.

وتحرص مؤسسة أبو العينين على المشاركة في المبادرات المجتمعية الكبرى خلال شهر رمضان، سواء من خلال توزيع مئات الآلاف من شنط رمضان، أو تنظيم اكبر مائدة رمضانية في الجيزة تقدم اكثر من ٢٠ الف وجبه افطار وسحور ووجبات في المنازل  وسيارات متنقلة في الميدان والمحاور لإفطار الصائمين.

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

