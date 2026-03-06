ضمن التحالف الوطني.. مؤسسة أبو العينين تدعم مائدة المطرية بآلاف وجبات الإفطار

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي شاركت مؤسسة أبو العينين الخيرية في فعاليات مائدة المطرية، إحدى أكبر موائد الإفطار الجماعي في مصر، والتي تقام سنويًا في شوارع حي المطرية بالقاهرة خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي مشاركة المؤسسة ضمن جهودها المستمرة في دعم العمل الأهلي والإنساني خلال شهر رمضان، حيث ساهمت بتقديم أطنان من اللحوم البلدية والدواجن والأرز لإعداد وجبات الإفطار للصائمين، وعشرات المتطوعين في إطار التعاون مع الأهالي التي يحرصون كل عام على تنظيمها وتستقطب آلاف المشاركين من مختلف أنحاء مصر.

وأكدت المؤسسة أن مشاركتها في هذه الفعالية تأتي في إطار رسالتها الإنسانية الممتدة منذ أكثر من 43 عامًا في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز قيم التضامن المجتمعي، تحت رعاية النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وبمتابعة السيدة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس الإدارة.

وتحرص مؤسسة أبو العينين على المشاركة في المبادرات المجتمعية الكبرى خلال شهر رمضان، سواء من خلال توزيع مئات الآلاف من شنط رمضان، أو تنظيم اكبر مائدة رمضانية في الجيزة تقدم اكثر من ٢٠ الف وجبه افطار وسحور ووجبات في المنازل وسيارات متنقلة في الميدان والمحاور لإفطار الصائمين.