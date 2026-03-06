بسبب الحرب.. ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك 6-3-2026

ارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري خلال أحدث تعاملات البنوك العاملة في السوق المحلية، ليتجاوز حاجز 50 جنيهًا في أغلب البنوك، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة قبل دقائق.

وتراوحت أسعار شراء الدولار بين 49.990 جنيه و50.190 جنيه، بينما سجلت أسعار البيع ما بين 50.090 جنيه و50.290 جنيه، في نطاق يعكس تحركًا صعوديًا جديدًا للعملة الأمريكية داخل القطاع المصرفي.

سعر الدولار اليوم في البنوك (شراء / بيع)

بنك قناة السويس: 50.190 جنيه شراء – 50.290 جنيه بيع

HSBC: 50.110 جنيه شراء – 50.210 جنيه بيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 50.100 جنيه شراء – 50.158 جنيه بيع

QNB الأهلي: 50.100 جنيه شراء – 50.200 جنيه بيع

بنك مصر: 50.090 جنيه شراء – 50.190 جنيه بيع

البنك الأهلي المصري: 50.090 جنيه شراء – 50.190 جنيه بيع

البنك العقاري المصري العربي: 50.090 جنيه شراء – 50.190 جنيه بيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 50.090 جنيه شراء – 50.190 جنيه بيع

المصرف العربي الدولي: 50.090 جنيه شراء – 50.190 جنيه بيع

البنك المركزي المصري: 50.089 جنيه شراء – 50.227 جنيه بيع

كريدي أجريكول: 50.050 جنيه شراء – 50.150 جنيه بيع

بنك البركة: 50.050 جنيه شراء – 50.150 جنيه بيع

بنك الكويت الوطني NBK: 50.050 جنيه شراء – 50.150 جنيه بيع

بنك الإسكندرية: 49.990 جنيه شراء – 50.090 جنيه بيع

أسعار الدولار في البنوك

سجل أعلى سعر لشراء الدولار في بنك قناة السويس عند 50.190 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 50.290 جنيه، وهو أعلى مستوى مسجل بين البنوك.

وفي بنوك HSBC والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) وQNB الأهلي، تراوح سعر الشراء بين 50.100 و50.110 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 50.158 و50.210 جنيه.

كما سجل الدولار في بنوك بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي (CIB) والبنك العقاري المصري العربي والمصرف العربي الدولي نحو 50.090 جنيه للشراء و50.190 جنيه للبيع.

وبلغ السعر الرسمي المعلن في البنك المركزي المصري نحو 50.089 جنيه للشراء و50.227 جنيه للبيع.

في المقابل، سجل الدولار في بنوك كريدي أجريكول وبنك البركة وبنك الكويت الوطني نحو 50.050 جنيه للشراء و50.150 جنيه للبيع، بينما جاء أقل سعر شراء في بنك الإسكندرية عند 49.990 جنيه مقابل 50.090 جنيه للبيع.

تشهد الأسواق المصرية حالة من التذبذب الواضح في أسعار الذهب والدولار خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع تصاعد التوترات والحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما انعكس مباشرة على حركة الأسواق المحلية.

دفعت حالة القلق الجيوسياسي المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، ما أدى إلى قفزات متتالية في الأسعار، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية متأثرًا بارتفاع الأسعار العالمية وزيادة الطلب المحلي.

وفي المقابل، تعرض الجنيه المصري لضغوط أمام الدولار نتيجة خروج بعض الاستثمارات الأجنبية وارتفاع الطلب على العملة الصعبة لتغطية الواردات، الأمر الذي ساهم في تحركات سريعة في سعر الصرف داخل السوق.

ويرى خبراء أن استمرار الحرب في المنطقة قد يواصل إحداث تقلبات في أسواق الذهب والعملات، خاصة مع اضطراب أسواق الطاقة والتجارة العالمية وزيادة توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.