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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من وزير الخارجية الروسي لنظيره التركي بشأن إرسال الأسلحة لأوكرانيا

روسيا وتركيا
روسيا وتركيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أبلغ نظيره التركي هاكان فيدان عبر محادثات هاتفية، أن المسار نحو استمرار إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا مدمر.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: "تم لفت انتباه أنقرة إلى خطورة استمرار إمدادات الأسلحة لنظام كييف، وتم التأكيد على أن مثل هذه الخطوات لن تؤدي إلا إلى عواقب سلبية".

ووفقا لبيان الخارجية الروسية، فإن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية مع التركيز على التطورات الأخيرة حول أوكرانيا، بما في ذلك الوضع مع عودة قادة كتيبة آزوف الأوكرانية من اسطنبول إلى كييف.

وخلال المحادثات الهاتفية، أكد لافروف وفيدان على أهمية تعزيز الثقة في العلاقات بين موسكو وأنقرة، كما تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطبيعة القائمة على الثقة للعلاقات بين البلدين وتعزيزها على أساس الاتفاقات المبدئية بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان.

وأضافت الخارجية الروسية في بيانها، أن الجانبين تطرقا أيضا إلى آفاق مزيد من التعاون في القضايا المتعلقة بضمان الأمن الغذائي العالمي في ظل ظروف عجز الدول الغربية عن اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ مبادرة حزمة الأمين العام للأمم المتحدة".

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