قمة الناتو .. بايدن يتعهد بدعم أوكرانيا عسكريا في حربها مع روسيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لشبكة "سي إن إن"، إن واشنطن وحلفاؤها في الناتو سيواصلون تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها لإنهاء الحرب مع روسيا.

وأكد بايدن، أن أوكرانيا ليست مستعدة حتى الآن لعضوية الناتو ويجب أن تنتهي حرب روسيا قبل بحث انضمام كييف.

وفي مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني زيلينسكي، طالب زيلينسكي بايدن بزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا حتي ينجح هجومها المضاد، ومن جانبه تعهد بايدن باستمرار دعم كييف أمام روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني، زيلينسكي، إن كييف لا تمتلك عددا كافيا من أنظمة الدفاع الجوي لحماية أراضيها وإسقاط جميع الأهداف الروسية. وشدد الرئيس الأوكراني أنه سيفعل كل ما بوسعه لجعل دفاعنا الجوي أقوى.

وقالت الرئاسة الأوكرانية، إن التأخر الغربي في تسليمنا الأسلحة تسبب في ألا يكون هجومنا المضاد واسع النطاق. كما أن تأخر الشركاء الغربيين في توريد الأسلحة لجيشنا منح القوات الروسية وقتا لإعداد خط دفاع قوي.

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض، إن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة تتضمن مركبات وتقوية أنظمة الدفاع الجوي. وقد أشار مسؤولون أمريكيون إلي أن الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ500 مليون دولار.