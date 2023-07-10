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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وبالوالدين إحسانًا.. تشاجر شاب مع والديه باستمرار يدفع أخيه لقتله| تفاصيل صادمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بضرورة بر الوالدين والإحسان إليهما فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم (وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا)، إلا أن المجنى عليه في هذه الواقعة التي جرت تفاصيلها في محافظة بني سيوق ضرب بهذه التعاليم الربانية عرض الحائط فقد كان دائم الشجار مع والديه، رغم أنهما يحتضناه هو وزوجته. 

 

تكررت المشاجرت بين المجنى عليه ووالديه، حتى جاء اليوم الذى فاض الكيل بأخيه الأكبر، فدخل معه في شجار من أجل والديه، إلا أن المشاجرة تطورت ما دفع الأخ الأكبر لطعن شقيقه المجني عليه بسكين ليلقى مصرعه في الحال. 

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تفاصيل الواقعة

ألقت وحدة مباحث مركز شرطة بني سويف القبض على شاب، لاتهامه بقتل شقيقه الأصغر بسلاح أبيض سكين، بقرية الحلابية التابعة للمركز  بعد مشاجرة بينهما صباح أمس الجمعة، داخل منزل والدهما بسبب خلافات أسرية.


تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة مركز بني سويف يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية الحلابية بمقتل شاب طعنا بسلاح أبيض سكين على يد شقيقه بعد مشاجرة بينهما.

وعلى الفور، جرى تشكيل فريق تحت إشراف العميد منصور الدغيدي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، برئاسة المقدم أشرف الخولي رئيس مباحث قسم شرطة مركز بني سويف، انتقل إلى مكان الحادث.


وتبين من التحريات الأولية، أن المجني عليه يدعى أ. س، 22 سنة، من قرية الحلابية، متزوج ويسكن مع والديه في منزل واحد وكان دائم الشجار معهما؛ بسبب خلافات بينه وزوجته معهما، واليوم تكرر الشجار مع والده ووالدته، وتدخل شقيقه الأكبر م، 40 سنة؛ لمنعه من الشجار معهم وحدثت مشاجرة بينهما. 

 

وبسبب المشاجرة، طعن الشقيق الأكبر" م" شقيقه الأصغر" أ "بسلاح أبيض سكين، طعنتين في القلب ومثلهما في الجانب الأيسر؛ وعلى إثرهما سقط جثة هامدة غارقا في دمائه، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف الشرطة والنيابة.


وألقي القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بالتصريح بدفن جثة المجني بعد توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الطبيب الشرعي؛ لمعرفة أسباب الوفاة وتحريات المباحث حول الحادث.

 

 

بر الوالدين ببنى سويف تفاصيل الواقعة تفاصيل صادمة قتل شقيقه

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