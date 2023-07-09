متابعة حكومية للحفاظ على الأراضي الزراعية ووقف التعديات ورفع كفاءة منافذ توزيع السلع

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، بمقر وزارة التنمية المحلية بمدينة العلمين الجديدة .

وشهد اللقاء متابعة بعض الموضوعات والملفات المشتركة بين الوزارتين وفي مقدمتها ملف الحفاظ على الأراضي الزراعية ووقف التعديات عليها وكذلك آليات متابعة رفع كفاءة منافذ توزيع السلع الغذائية للمواطنين.

كما تطرق لقاء اللواء هشام آمنة والسيد القصير أيضاً إلى متابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وأجهزة مديريات الزراعة والتنمية المحلية في التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها في المهد وذلك في إطار الاهتمام الذى توليه الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية من خلال تكاتف جميع أجهزة الدولة المعنية للتعامل الفوري مع أي محاولات للاعتداء على الرقعة الزراعية.

كما بحث وزير التنمية المحلية ووزير الزراعة كذلك توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في جميع المحافظات سواء من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة وذلك لرفع كاهل الغلاء عن المواطنين في إطار مبادرة فخامة الرئيس السيسي معاً لمحاربة الغلاء وكذا مبادرات وزارة التنمية المحلية لتوفير السلع الغذائية بأسعار وجودة مناسبة وعلي رأسها مبادرة " سند الخير " .

كما أكد اللواء هشام آمنة والسيد القصير على استمرار التنسيق والتعاون لتذليل أي تحديات أو عقبات تواجه المشروعات والملفات التي تتعاون فيها الوزارتين بما يسهم في سرعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

IMG-20230709-WA0014