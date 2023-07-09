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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تصرف إنساني.. شاب يتعرض للإغماء في حفل تامر حسني بلبنان.. فيديو

تامر حسني
تامر حسني

تعرض شاب خلال حفل تامر حسني في لبنان ، لإغماء، نتيجة للازدحام والتدافع، وبعدما عرف تامر حسني، طلب من الأمن سرعة النزول إليه والاطمئنان على الشاب، وظل يسأل كل من حوله هل أصبح بخير.

 

حفل تامر حسني في لبنان:

 

أشاد الفنان تامر حسني، بحضور الجماهير في حفله الغنائي في لبنان، عبر حسابه حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

 

وكتب تامر حسني: حفل لبنان حقاً حفل للتاري   استقبال و ذوق و طاقه حب و حماس مش طبيعيه … استقبالكم وتصفيقكم قبل غنائي كل هذا الوقت لحظه مش هنساها تم تسجيلها في حياتي من اهم اللحظات اللي حسيت بيها بكرم ربنا في مشوار حياتي بشكل عام".

 

وتابع: “حسيت بالحب و الانتصار من فرحتي حسيت مش قادر اقف مش قادر اغني مش عارف اتكلم  مش لاقي كلام يوصف محبتي ليكم و يعبر عن الفرحه اللي دخلتوها قلبي  … شعب لبنان الغالي الحبيب من كل قلبي شكراً لمحبتكم الصادقه شكراً لكل من اشرف على هذا الحفل الاسطوري شكراً صحافة و اعلام لبنان الغالي”.

 

واضاف تامر حسني: “شكراً للسيد حسين كسيره  على مجهوده الخرافي يا حسين انت عملت حدث مشرف انا فخور بيه جداً  شكراً ياسر الحريري المبدع المخلص  شكراً  العبقري احمد عصام و رجال الامن اللبناني الغالي اللي تعبوا جداً لإنجاح هذا الحفل التاريخي شكراً كل فريق عملي المجتهد اللي مش بينام لحظه عشان نطلع كلنا بالشكل ده  شكراً الجاليات العربيه العظيمه اللي حضرت شكراً الجاليه المصريه الحبيبه اللي نورتني  ،، شكراً لبنان العظيم وشعب لبنان الحبيب الحمد لله".

 

 

وبدأ تامر  الحفل بأغنية هرمون السعاده ثم غنى أشهر أغانيه الجديدة انت اختيار / قولني كلام / هدلعني / حلو المكان / ليه طله / حبيتها يا ناس / عيش بشوقك ناسيني ليه / كفاياك اعذار /  حلم سنين …..و اشهر اغانيه القديمه / بنت الايه / كل مره / اكتر حاجه / انا ولا عارف / تليفوني رن / يانا يا مفيش / ارجعلي / نور عيني / ميحرمنيش منك ….

تامر حسني حفل تامر حسني حفل تامر حسني في لبنان

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