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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الطماوي: اتجاه عام بين المشاركين في الحوار الوطني بضرورة وجود أحزاب قوية

صدى البلد

قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، إن الاتجاه العام في الحوار الوطني، هو أن الجميع يرغبون في أحزاب قوية معبرة عن الشارع، ومن ثم، فإن الاتجاه إلى أن التعديلات التي ستدخل على قانون الأحزاب السياسية تساهم في دعم وتقوية الأحزاب السياسية.

وأضاف «الطماوي»، خلال حواره مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج «الحوار الوطني»، على قناة «اكسترا نيوز»: «سيكون مطروحا في أثناء ورش العمل مناقشة مختلف الآراء والآليات، ولكن طالبوا بأن تدفع الدولة دعما ماديا للأحزاب او إطلاق قنوات تلفزيونية وإعفائها من الرسوم المقررة».

هناك اتفاق

وتابع مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني: «هناك اتفاق على أن الأحزاب في حاجة إلى دعم مادي، لكن لم يتم الاتفاق على هذا الدعم المادي، فقد يرى البعض أن هناك أعباءً ثقيلة ملقاة على كاهل الدولة، فليس من المعقول ان تدعم الدولة 106 حزبا سياسيا».

وأكد، أن كل حزب سياسي قائم عليه أن يعمل في إطار محددات معينة، فالأحزاب السياسية كلها يجب أن تمارس الديموقراطية في اختيار قياداتها وتشكيلاتها التنظيمية من مستوى القرية والشياخة إلى القمة، وإذا استطاعت فعل ذلك سيكون لها عضوية كبيرة على مستوى 27 محافظة، وسيكون لديها مقار وإحساس بالمواطنين في كل شبر بمصر، ومن البديهي أنها ستشارك في المجالس الشعبية المحلية.

https://www.youtube.com/channel/UC65F33K2cXk9hGDbOQYhTOw/live?app=desktop

 

لجنة الأحزاب الأحزاب السياسية المجالس الشعبية المحلية المجالس الشعبية النائب إيهاب الطماوي

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