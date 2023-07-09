عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: لا يمكن حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.. ودمجها اختياريا يواجه صعوبات

النائب إيهاب الطماوي
النائب إيهاب الطماوي

قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، إنه محايد وموضوعي في إدارة أعمال اللجنة خلال فعاليات الحوار الوطني ولا ينحاز لرأي على حساب رأي آخر، لأن ما يعنيه هو مصلحة مصر.


وتحدث  «الطماوي»، خلال حواره مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج «الحوار الوطني»، على قناة «اكسترا نيوز»، عن دمج الأحزاب: «كُلفت بتحمل مسؤولية لجنة الأحزاب السياسية، وبالتالي، فإن هذا الأمر عمل تاريخي ومسؤولية وطنية، وعند افتتاح الجلسات أكدت على الجميع أننا نحترم الدستور الذي أقره الشعب المصري». 

الأحزاب السياسية 


وتابع، أن الدستور ينص على أن تأسيس الأحزاب السياسية يكون بالإخطار ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائي، مشددًا على أنه لا توجد مؤسسة من مؤسسات الدولة تملك حل أي حزب سياسي إلا بحكم قضائي وفقا للشروط. 


وتابع: «قانون الأحزاب تناول الدمج الاختياري بإرادة حرة، لأن الشخصية الاعتبارية اكتسبت بالإخطار، وبالتالي، لا يمكن أن يقرر أي طرف دمج الأحزاب أو أن تحل محل الشخصية الاعتبارية».


وأكد: «على الورق قد يكون ممكنا دمج الأحزاب ذات الأفكار والرؤى والأهداف والأيدولوجيات والبرامج والمرجعيات السياسية، ولكن في الناحية العملية، فإن كل رئيس حزب يتمسك بمنصبه، ومن ثم، فإن هناك صعوبات كثيرة في تنفيذ الدمج الاختياري».

أحزاب الأحزاب السياسية الاحزاب الحوار الوطني النائب إيهاب الطماوي قناة إكسترا نيوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حازم من وزارة الشباب والرياضة بشأن عزل رئيس الزمالك

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

انتقادات واسعة لـ كارول سماحة بسبب صورة جريئة مع زوجها

ارحموني الغضروف قفل على العصب.. فيفي عبده تستغيث بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

إمام عاشور أهلاوي.. الغندور يكشف تفاصيل ساعات الحسم في الصفقة المدوية

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

إعارة أو توقيع 4 سنوات| إمام عاشور يقترب من الأهلي.. تفاصيل جلسة "كونكورد"

ترشيحاتنا

كوريا الشمالية تتحد مع جيرانها ضد خطة اليابان لتلويث المحيط

أسعار كيا سبورتاج موديل 2023 في السوق المصري .. صور

بايدن: حل الدولتين هو المسار الصحيح لإنهاء الصراع بين إسرائيل وفلسطين

الإسكندرية .. وزير الصحة يتفقد أعمال إنشاء المبنى الجديد بمستشفى رأس التين العام

وزير الصحة: 90 % اكتفاء ذاتي من بعض الأدوية

مكشوف من الامام.. نادية الجندي تثير الجدل فى احدث جلسة تصوير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف من الامام.. نادية الجندي تثير الجدل فى احدث جلسة تصوير

خطفها من الأهلي.. تفاصيل صفقة الزمالك السوبر برعاية مرتضى منصور

مختلفة عن الكوليسترول.. كيفية علاج الدهون الثلاثية بسهولة.. أفكار غير متوقعة

قبول دفعة جديدة بالكليات العسكرية وخريجى الجامعات حملة المؤهلات العليا|اعرف الشروط والتفاصيل

فيديو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

إمام عاشور أهلاوي.. الخطيب يتدخل واللاعب يوافق ومحاولات زملكاوية للتسخين.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ