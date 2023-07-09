أفريكسم بنك: مصر إحدى كبريات الدول المتطورة صناعيا في أفريقيا

قالت كانايو أواني نائب الرئيس التنفيذي لبنك "أفريكسم بنك"، إن مصر إحدى كبرى الدول المتطورة في مجال التصنيع في القارة الإفريقية، ومصر لديها الكثير بناء على كونها دولة صناعية.

وأضافت خلال لقاء خاص مع المحاورة دينا سالم في برنامج المراقب على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إننا في حاجة لمعالجة سلاسل الإمداد، بخاصة بعد جائحة كورونا لاتي كشفت عن نقاط الضعف في الدول بالقارة، وفي هذا السياق أود أن أدعو الجميع للمشاركة، ليس فقط المؤسسات المالية ولكن كل المساهمين، لمشاركة الجهود والتركيز على التبادل التجاري، والتركيز على التصنيع والزراعة على مستوى القارة، من أجل ضمان السيادة على إتاحة الغذاء.

المناطق الصناعية

وأوضحت أنه لابد من بذل كافة الجهود اللازمة بشكل فعال، مثل إنشاء المناطق الصناعية، وما تفعله المناطق الصناعية هو تحقيق المميزات وسد العجز في البنية التحتية، فبالتالي يأتي المستثمرين الى تلك المناطق لتنفيذ الأعمال بشكل يسير، ولدينا حلول مباشرة للتعامل مع كافة المشكلات المتعلقة بالتصنيع من خلال حزم التصنيع، فبالتالي نحن نقدم الدعم والتسهيلات والمنشآت المجانية من أجل تحقيق المزيد.

وذكرت أنه من تلك الجهود الفعالة إنشاء المدارس الفنية، فعلى سبيل المثال نؤكد على الأماكن والبنية التحتية التي تصبح متاحة داخل المناطق الصناعية وفي المناطق المحيطة، وقد زرت المنطقة الاقتصادية بقناة السويس لتعزيز الاستثمارات مع المانيا، وهذا له دور في تهيئة سبل الاستثمار في تلك المنطقة.