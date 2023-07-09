تنسيق الكليات العسكرية 2023..الحربية 60% والجوية 55 % والدفاع الجوي 70 %

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتـاج الحربى على الإعــلان عـن قبول دفعة جديــدة بـ الأكاديمية العسكرية المصرية والتى تضم كليات "حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى" والكليات العسكرية "الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية" مـن حملـة الثانوية العامة والثانويـة الأزهرية والشهـادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريجس الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا "محاربين" دفعة أكتوبر 2023.

تنسيق الكليات العسكرية 2023

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول كالآتى:

أولاً: الكلية الحربية

تقبل الحاضلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها "العلمــى والأدبى" ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2023 عن 21 سنة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع القسم العلمى 65% فأكثر - القسم الأدبى 70 % فأكثر ، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية "ميلادية" ، ويمنح الخريج درجة "بكالوريـوس العلـــوم العسكريـــة - بكالــوريوس الإقتصاد والعلوم السياسية / الحاسبات والمعلومات / إدارة أعمال النقل واللوجيستيات".

ثانياً: الكلية البحرية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات العلمية المعادلة من "للقسم العلمي" ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2023 عـن 21 سنة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 65% فأكثــر، وأن يجيد الطالب السباحة إجادة تامة ، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية "ميلادية" ، ويمنح الخريج درجة "بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية - بكالوريوس العلوم السياسية".

ثالثاً: الكلية الجوية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها "العلمي والأدبي"، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2023 عـن 21 سنة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 55 % فأكثــر ، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية "ميلادية"، ويمنح الخريــج تخصص الطيران "بكالوريـوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران - بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال فى تخصص إدارة الطيران والمطارات" وشهادة طيار تجارى ورخصة طيار تجارى "معتمدة دولياً" ، ويمنـح الخريـــج تخصص العلوم العسكرية الجوية "بكالوريوس العلوم العسكرية الجوية وشارة العلوم العسكرية الجوية- بكالوريوس الحاسبات والمعلومات فى تخصص نظم معلومات الطيران" وشهادة مرحل جوى ورخصة مرحل جوى "معتمدة دولياً".

رابعاً: كلية الدفاع الجوي

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى "شعبة الرياضيات" فقط ، والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط أن يكون الطالب قد تحصل على 70 % فأكثـر فى مادتي "الفيزياء والرياضيات"، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2023 عـن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 70% فأكثر، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية "ميلادية"، ويمنح الخريج "بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوى - بكالوريوس الهندسة فى أحد تخصصات (هندسة الإتصالات والحاسبات / الميكاترونيكس)" بنظام الساعات المعتمدة.

خامساً: الكلية الفنية العسكرية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى "شعبة الرياضيات" فقط / وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية "علمى" والشهادات المعادلة من القسم العلمى ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2023 عن 21 سنة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 75% فأكثــر ، وتكون مدة الدراسة 5 سنوات دراسية "ميلادية" ، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس الهندسة "بتخصصاتها" وشهادة إتمام الدراسة العسكرية .

سادساً: كلية الطب بالقوات المسلحة

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى "شعبة العلوم" فقط والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2023 عـن 21 سنة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 87% فأكثـر ، وتكون مدة الدراسة 5 سنوات دراسية "ميلادية" بالإضافة إلى 2 سنة إمتياز، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس الطب والجراحة وشهــادة إتمام الدراسة العسكرية وشهادة إتمام فترة الإمتياز وترخيص مزاولة المهنة "بعد إتمام عامى الإمتياز بنجاح".

سابعاً: الكلية العسكرية التكنولوجية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية "القسم العلمي"، وتقبل الحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية نظام "ثلاث وخمس سنوات كطلاب منتظمين" والمُطبق بها البرامج الدراسية المطورة وفقاً لمنهجية الجدارات "قرار وزارى رقم 42 / 2022" من المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فقط وتكون التخصصات تابعة لأقسام "الميكانيكية / الكهربية" على أن يُقدم الطالب ما يفيد بذلك.

كما تقبل الحاصلين على شهادة الكلية التكنولوجية المتوسطة التابعة للمجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام فقط / وزارة الإنتاج الحربى وطبقاً للشروط والتخصصات والشعب التى تُقبل بالكلية، وتقبل الطلبة المقيدين فى دراسات أعلى من الشهادات المذكورة "كليات الهندسة / الجامعات التكنولوجية / كليات التعليم الصناعى / المعاهد الفنية الصناعية العليا"

التابعة لوزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات بشرط أن تكون هذه الدراسات فى سياق وتُفيد دراستهم مع ضرورة إستيفاء شرط السن.

وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2023 م عن 21 سنة للطلبة الحاصلين على ثانوية "عامة / أزهرية / صناعية ثلاث سنوات" ، و22 سنة للطلبة الحاصلين على الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات ، والحاصلين على الكلية التكنولوجية المتوسطة من المجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام فقط / والمقيدين فى الدراسات الأعلى.

وأن تكون النسبة المئوية للمجموع الثانوية العامة وما يعادلها 60% فأكثر، والثانوية الصناعية 80% فأكثـــر، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية"ميلادية"، ويمنح الخريج درجة البكالوريوس المهني فى التكنولوجيا كل فى تخصصه وشهــادة إتمام الدراسة العسكرية.

تنسيق الكليات العسكرية 2023

الشـروط الخاصة والتخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا للعمل كضباط محاربين

أولاً: الكلية الحربية

التخصصات المطلوبة: "تربية رياضية / تجارة / حقوق / زراعة / الإعلام والصحافه / إقتصاد وعلــوم سياسية / كلية خدمة إجتماعية ، لغات "إنجليزى / عبرى/ روسى / فرنسى / صينى" من كليات "آداب - تربية - ألسن - لغات وترجمة"، الآداب "إعلام - علم نفس - إجتماع" وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

الشروط الخاصة بالمؤهل: التقدير جيد فأعلى ، وأن لا يزيد السن عند الإلتحاق عن 24 سنة فى 1/11/2023، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعي فى عام 2023 أو 2022 فقط ، وأن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية 2 عام دراسي "ميلادي" .

ثانياً: الكلية البحرية

التخصصات المطلوبة: تخصصات الهندسة: الحاسب / كهرباء قوى / ميكانيكا قوى / الإتصالات والإلكترونيات / ميكاترونيكس / هندسة بحرية "بناء سفن" خريجى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فقط / الهندسة التطبيقية "تقنية النانو" .

الشروط الخاصة بمؤهل تخصصات الهندسة: التقدير: مقبول فأعلى ، أن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعى في عام 2023 أو 2022 فقط ، وألا يزيد السن عند الإلتحاق عن 25 سنة فى 1/11/2023 ، وأن تكون مدة الدراسة بالكلية البحرية 2 عام دراسى "ميلادي".

تخصصات المختلط كلية العلوم تخصص: "فيزياء / حاسبات / كيمياء/ فلك / أرصاد جوية / فضاء / رياضيات / بحار" وكلية التربية تخصص: "فيزياء / كيمياء / رياضيات" وكلية الحاسبات والمعلومات .

الشروط الخاصة بالمؤهل تخصصات المختلط: التقدير : جيد فأعلى ، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعى فى عام 2023 أو 2022 فقط ، وألا يزيد السن عند الإلتحاق عن 24 سنة فى 1/11/2023 ، وتكون مدة الدراسة بالكلية البحرية 2 عام دراسي "ميلادي" .

ثالثاً : كلية الدفاع الجوي

التخصصات المطلوبة: تخصصات الهندسة: "الحاسب والنظم / الإتصالات والإلكترونيات / الميكاترونيكس".

الشروط الخاصة بالمؤهل: التقدير: مقبول فأعلى ، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعى فى عام 2023 أو 2022 فقط ، وألا يزيد السن عند الإلتحاق عن 25 سنة فى 1/11/2023 ، وتكون مدة الدراسة بكلية الدفاع الجوى 2 عام دراسى "ميلادي".

إجراءات التقديم للإلتحاق بالكليات العسكرية:

طلبة الثانوية العامة والطلبة المحاربين:

يكون بدء تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لـ موقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت وهو إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 11/ 07 / 2023 وحتى يوم الإثنين الموافق 28/08/ 2023 و سيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونياً.

ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة إعتباراً من يوم السبت الموافق 15 / 07 / 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 31 /08 /2023، و يتم إجراء إختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف.

تنسيق الكليات العسكرية 2023

الشروط العامة للقبول "الثانوية العامة ومايعادلها - المحاربين"

أن يكون الطالب مِصرى الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية "عن غير طريق التجنس/ وألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى"

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة "الثانوية العامة أو ما يعادلها / شهادة الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات / المؤهل الجامعى" بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام "2023 /2022"

أن يكون الطالب مُقيداً بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية فى حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2022

ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف

أن يكون الطالب حَسن السير والسلوك

أن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية

ألا يكون الطالب قد إستقال أو فُصل تأديبياً من أى "كلية - معهد - مدرسة" عسكرية / مدنية

ألا يكون الطالب قد أعُفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية

ألا يقل الطول عن 170 سم لجميع الكليات العسكرية عدا الكلية الجوية والتى يسمح بها حتى 158سم كحد أدنى

أن يكون الطالب لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العام للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعــة المتقدمة خلال العام حالة عدم لياقتة الطبية

أن يجتاز الطالب بنجاح إختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الإختبار فى نفس الدفعة المُتقدمة خلال العام حالة عدم إجتيازه الإختبار

أن يؤدى الطالب بنجاح إختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من إرتفاع "7.5 متر"/ بدون تردد ومن أول مرة فى زمن لا يزيد عن ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز

أن يجتاز الطالب الإختبارات النفسية المختلفة

أن يجتاز الطالب الإختبار الشخصى "كشف الهيئة" وفقاً لتقييم لجنة الإختبار

أن يجتاز الطالب بتفوق إختبار المعلومات العامة

أن يجتاز الطالب بتفوق الإختبار التفضيلي “اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلي" .

أن يجتاز الطالب الإختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل "التحاليل التخصصية المتقدمة"، ويُحسـب المجمـوع للثانويـة الأزهريـة والشهادات الأجنبية بعد معادلة المجموع.

أن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم مع التأكيد على أن تكون المستندات / البيانات المُدرجة فى أوراق القَبول والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة تواجد الطالب بالكلية

أن يكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة فقط وليس "المعاهد العليا أو الأكاديميات"، ويلتزم الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمُتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعى

يُسمح للضباط الإحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة التقدم بنفس الشروط والضوابط ويشترط إجادة السباحة كشرط أساسى لإختبارات الكلية البحرية بالإضافة إلى بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان إستخراجها موجود على الصفحة الرسمية لـ موقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت، ويجب على الطالب وولى أمره السعى لإحضار هذه الأوراق من الآن، نظراً لأن إستخراجها يستغرق وقتاً طويلاً يؤدى إلى تأخير إجراءات القبول.

كما يرجى التأكيد على:

قيام طلبة "الثانوية العامة / الأزهرية / الدبلومات" لسنة 2023 بالتسجيل على منظومة التنسيق بعد إعلان النتيج بـ 48 ساعة بدون يوم الجمعة وذلك لربط بيانات الطلبة بمنظومة التنسيق "الطالب يقوم بتسيجل الرقم القومى فقط وسيتم ظهور المجموع له مباشرة".

لن يحق للطالب التسجيل على منظومة التنسيق فى الحالات الأتية:-

أ- عدم إستيفاء شرط السن "21 سنة لطلبة الثانوية العامة والدبلومات – 22 سنة لطلبة الدبلومات 5 سنوات.

ب- عدم إستيفاء شرط المجموع الحد الأدنى 55% لصالح الكلية الجوية وباقى الكليات كما تم ذكرها.

بالنسبة لدرجات التفوق الرياضى تقتصر على وزارة التربية والتعليم / وزارة الشباب والرياضة فقط.

بالنسبة للشهادات العربية والأجنبية ومدارس المتفوقين "STEM" فيمكن التسجيل بدون شرط المجموع لحين إستخراج شهادة المعادلة ويتم الفصل فى موقف الطالب وتوجيهه للكلية المستوفى بها شروط الإلتحاق.

الإنتهاء من إستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة قبل إنتهاء الطالب من الكشف الطبى نظراً لضيق الوقت بين الإختبار الرياضى وتسليم الملف.