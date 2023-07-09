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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفقة إف 16 وانضمام السويد للناتو.. اتصال عاجل بين أردوغان وبايدن

بايدن وأردوغان
بايدن وأردوغان

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الأحد، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجري اتصالا مع نظيرة الأمريكي جو بايدن لبحث الحرب في أوكرانيا وعضوية السويد في حلف الناتو وتسليم تركيا طائرات إف 16 وعملية العضوية الكاملة لـ تركيا في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الرئاسة التركية في بيان لها، أن بايدن وأردوغان اتفقا على اللقاء على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا.

وخلال المكالمة، قال الرئيس التركي لـ جو بايدن: "ليس من الصحيح ربط طلب تركيا مقاتلات إف 16 بعضوية السويد في الناتو".

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، إن زعماء تركيا والسويد سيجتمعون عشية قمة الناتو في ليتوانيا، في محاولة لتسريع عملية انضمام ستوكهولم للحلف.

وحسب وكالة فرانس برس، قال ستولتنبرج بعد محادثات مع وزيري خارجية السويد وتركيا في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، إنه من الممكن اتخاذ قرار إيجابي في القمة الأسبوع المقبل.

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