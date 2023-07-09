تنسيق الكليات العسكرية 2023.. ننشر شروط الالتحاق بالكليات العسكرية لطلبة الثانوية

تنسيق الكليات العسكرية 2023 .. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتـاج الحربى على الإعــلان عـن قبول دفعة جديــدة بـ الأكاديمية العسكرية المصرية والتى تضم كليات "حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى" والكليات العسكرية "الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية" مـن حملـة الثانوية العامة والثانويـة الأزهرية والشهـادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريجس الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا "محاربين" دفعة أكتوبر 2023.

أن يكون الطالب مِصرى الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية "عن غير طريق التجنس/ وألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى"

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة "الثانوية العامة أو ما يعادلها / شهادة الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات / المؤهل الجامعى" بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام "2023 /2022"

أن يكون الطالب مُقيداً بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية فى حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2022

ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف

أن يكون الطالب حَسن السير والسلوك

أن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية

ألا يكون الطالب قد إستقال أو فُصل تأديبياً من أى "كلية - معهد - مدرسة" عسكرية / مدنية

ألا يكون الطالب قد أعُفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية

ألا يقل الطول عن 170 سم لجميع الكليات العسكرية عدا الكلية الجوية والتى يسمح بها حتى 158سم كحد أدنى

أن يكون الطالب لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العام للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعــة المتقدمة خلال العام حالة عدم لياقتة الطبية

أن يجتاز الطالب بنجاح إختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الإختبار فى نفس الدفعة المُتقدمة خلال العام حالة عدم إجتيازه الإختبار

أن يؤدى الطالب بنجاح إختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من إرتفاع "7.5 متر"/ بدون تردد ومن أول مرة فى زمن لا يزيد عن ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز

أن يجتاز الطالب الإختبارات النفسية المختلفة

أن يجتاز الطالب الإختبار الشخصى "كشف الهيئة" وفقاً لتقييم لجنة الإختبار

أن يجتاز الطالب بتفوق إختبار المعلومات العامة

أن يجتاز الطالب بتفوق الإختبار التفضيلي “اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلي" .

أن يجتاز الطالب الإختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل "التحاليل التخصصية المتقدمة"، ويُحسـب المجمـوع للثانويـة الأزهريـة والشهادات الأجنبية بعد معادلة المجموع.

أن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم مع التأكيد على أن تكون المستندات / البيانات المُدرجة فى أوراق القَبول والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة تواجد الطالب بالكلية

أن يكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة فقط وليس "المعاهد العليا أو الأكاديميات"، ويلتزم الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمُتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعى