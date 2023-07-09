تنسيق الكليات العسكرية 2023.. ننشر شروط الالتحاق بالكليات العسكرية لطلبة الثانوية

تنسيق الكليات العسكرية 2023 .. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتـاج الحربى على الإعــلان عـن قبول دفعة جديــدة بـ الأكاديمية العسكرية المصرية والتى تضم كليات "حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى" والكليات العسكرية "الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية" مـن حملـة الثانوية العامة والثانويـة الأزهرية والشهـادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريجس الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا "محاربين" دفعة أكتوبر 2023.
تنسيق الكليات العسكرية 2023
الشروط العامة للقبول "الثانوية العامة ومايعادلها - المحاربين"
- أن يكون الطالب مِصرى الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية "عن غير طريق التجنس/ وألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى"
- أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة "الثانوية العامة أو ما يعادلها / شهادة الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات / المؤهل الجامعى" بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام "2023 /2022"
- أن يكون الطالب مُقيداً بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية فى حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2022
- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف
- أن يكون الطالب حَسن السير والسلوك
- أن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية
- ألا يكون الطالب قد إستقال أو فُصل تأديبياً من أى "كلية - معهد - مدرسة" عسكرية / مدنية
- ألا يكون الطالب قد أعُفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية
- ألا يقل الطول عن 170 سم لجميع الكليات العسكرية عدا الكلية الجوية والتى يسمح بها حتى 158سم كحد أدنى
- أن يكون الطالب لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العام للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعــة المتقدمة خلال العام حالة عدم لياقتة الطبية
- أن يجتاز الطالب بنجاح إختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الإختبار فى نفس الدفعة المُتقدمة خلال العام حالة عدم إجتيازه الإختبار
- أن يؤدى الطالب بنجاح إختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من إرتفاع "7.5 متر"/ بدون تردد ومن أول مرة فى زمن لا يزيد عن ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز
- أن يجتاز الطالب الإختبارات النفسية المختلفة
- أن يجتاز الطالب الإختبار الشخصى "كشف الهيئة" وفقاً لتقييم لجنة الإختبار
- أن يجتاز الطالب بتفوق إختبار المعلومات العامة
- أن يجتاز الطالب بتفوق الإختبار التفضيلي “اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلي" .
- أن يجتاز الطالب الإختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل "التحاليل التخصصية المتقدمة"، ويُحسـب المجمـوع للثانويـة الأزهريـة والشهادات الأجنبية بعد معادلة المجموع.
- أن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم مع التأكيد على أن تكون المستندات / البيانات المُدرجة فى أوراق القَبول والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة تواجد الطالب بالكلية
- أن يكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة فقط وليس "المعاهد العليا أو الأكاديميات"، ويلتزم الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمُتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعى
- يُسمح للضباط الإحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة التقدم بنفس الشروط والضوابط ويشترط إجادة السباحة كشرط أساسى لإختبارات الكلية البحرية بالإضافة إلى بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان إستخراجها موجود على الصفحة الرسمية لـ موقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت.
تنسيق الكليات العسكرية 2023
- ويجب على الطالب وولى أمره السعى لإحضار هذه الأوراق من الآن، نظراً لأن إستخراجها يستغرق وقتاً طويلاً يؤدى إلى تأخير إجراءات القبول.
تنسيق الكليات العسكرية 2023
كما يرجى التأكيد على:
- قيام طلبة "الثانوية العامة / الأزهرية / الدبلومات" لسنة 2023 بالتسجيل على منظومة التنسيق بعد إعلان النتيج بـ 48 ساعة بدون يوم الجمعة وذلك لربط بيانات الطلبة بمنظومة التنسيق "الطالب يقوم بتسيجل الرقم القومى فقط وسيتم ظهور المجموع له مباشرة".
- لن يحق للطالب التسجيل على منظومة التنسيق فى الحالات الأتية:-
أ- عدم إستيفاء شرط السن "21 سنة لطلبة الثانوية العامة والدبلومات – 22 سنة لطلبة الدبلومات 5 سنوات.
ب- عدم إستيفاء شرط المجموع الحد الأدنى 55% لصالح الكلية الجوية وباقى الكليات كما تم ذكرها.
- بالنسبة لدرجات التفوق الرياضى تقتصر على وزارة التربية والتعليم / وزارة الشباب والرياضة فقط.
- بالنسبة للشهادات العربية والأجنبية ومدارس المتفوقين "STEM" فيمكن التسجيل بدون شرط المجموع لحين إستخراج شهادة المعادلة ويتم الفصل فى موقف الطالب وتوجيهه للكلية المستوفى بها شروط الإلتحاق.
- الإنتهاء من إستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة قبل إنتهاء الطالب من الكشف الطبى نظراً لضيق الوقت بين الإختبار الرياضى وتسليم الملف.
تنسيق الكليات العسكرية 2023.