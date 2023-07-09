شرفتونا يا أبطال.. عمرو خليل يشيد بلاعبي المنتخب الأولمبي: جيل واعد ومستقبل مصر

أشاد الإعلامي عمرو خليل، بأداء منتخب مصر الأولمبي رغم خسارة لقب بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، ضد منتخب المغرب المستضيف"، قائلًا "شرفتونا رغم الخسارة، لكن الأداء مميز".

وقال عمرو خليل، خلال برنامجه "من مصر" المذاع على قناة "cbc"، إن هذا الجيل من لاعبي المنتخب الأولمبي واعد ويمثل مستقبل الكرة المصرية، والمدير الفني قدم بصمة مختلفة، وظهر ذلك على اللاعبين المصريين، في مواجهة المنتخب المغربي الذي يضم العديد من الاعبين المحترفين، مضيفًا أن روجيرو ميكالي المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي قدم توليفة عظيمة.

وتوج المنتخب المغربي بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 عاما لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على نظيره المصري بثنائية مقابل هدف، بعد الوقت الإضافي، في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت في المغرب.

وتقدم المنتخب المصري عن طريق محمود صابر في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك يانيس بكراوي التعادل للمغرب في الدقيقة 37.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1 /1، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، نجح خلالهما المنتخب المغربي في الفوز بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الإضافي الأول عن طريق أسامة ترغالين.