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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اختفاء 300 شخص على متن 3 قوارب مهاجرين من السنغال إلى جزر الكناري الإسبانية

صدى البلد

قالت منظمة مساعدة المهاجرين Walking Borders يوم الأحد إن 300 شخص على الأقل كانوا يسافرون على متن ثلاثة قوارب مهاجرين من السنغال إلى جزر الكناري الإسبانية اختفوا.

وكشفت هيلينا مالينو من شركة Walking Borders لرويترز أن زورقين ، أحدهما يحمل نحو 65 شخصا والآخر على متنه ما بين 50 و 60 شخصا ، فقدا منذ 15 يوما منذ مغادرتهما السنغال في محاولة للوصول إلى إسبانيا.

غادر قارب ثالث السنغال في 27 يونيو وعلى متنه حوالي 200 شخص.

وقال مالينو إن عائلات من كانوا على متن السفينة لم تسمع أي أخبار عنهم منذ مغادرتهم.

غادرت القوارب الثلاثة كافونتين في جنوب السنغال ، التي تبعد حوالي 1700 كيلومتر (1057 ميلا) عن تينيريفي ، إحدى جزر الكناري.

وقال مالينو 'العائلات قلقة للغاية. هناك حوالي 300 شخص من نفس المنطقة في السنغال، غادروا بسبب عدم الاستقرار في السنغال.'

أصبحت جزر الكناري قبالة سواحل غرب إفريقيا الوجهة الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى إسبانيا ، مع عدد أقل بكثير يسعون أيضًا لعبور البحر الأبيض المتوسط ​​إلى البر الرئيسي الإسباني. الصيف هو أكثر الفترات ازدحامًا لجميع محاولات العبور.

عادة ما يستخدم المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء طريق الهجرة عبر المحيط الأطلسي ، وهو أحد أكثر الطرق فتكًا في العالم. توفي ما لا يقل عن 559 شخصًا - من بينهم 22 طفلاً - في عام 2022 في محاولة للوصول إلى جزر الكناري ، وفقًا لبيانات من المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

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