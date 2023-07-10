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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

الإزعاج والعشوائية يحاصران قاطني شارع 56 بالهضبة العليا في المقطم.. صور

صدى البلد

استغاث سُكان ومالكى الوحدات السكنية بشارع رقم 56 )ويُطلق عليه مجازًا شارع األكاديمية( المُتقاطع مع
شارع 9 بالهضبة العليا بالمُقطم بالمنطقة )ج( والذى به مقر معاهد القاهرة العليا بالمُقطم، في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد، بسبب تضررهم من الإزعاج والعشوائية التي أصبحت عليها المنطقة.


ويقول مصطفى أحمد عبد النصير أحد السكان المتضررين في رسالته: نتضرر نحن سُكان ومالكى الوحدات بشارع رقم 56) 25 ألف طالب (بالسنوات المختلفة ودائما خارج المعهد بشارع 56 حيث عرض الشارع الذي يزيد عن 20 مترًا عشرون مترًا ( فكيف تسمح لك بإعداد تعليم في المساحات الصغيرة.

 

وأشار : بالإضافة إلى ما تم ذكره سابقًا، أصبح للميكروباصات والتكاتك مواقف منتشره بالشارع لنقل الطالب 
ناهيك عن البلطجه والعشوائيه المنتشرة من قبل السائقين والباعة الجائلين وبيع وتعاطي المخدرات مما 
يتسبب باإلزعاج الشديد من استخدام الكالكسات بصورة مزعجة للغاية. ومُرفق صور من الواقع توضح
كل ماسبق. 

مناشدا المسئولين بالحى بمتابعة المحلات بشارع 56 التى تم فتحها بدون ترخيص ومخالفة للقانون مما تسبب فى الازدحام الشديد لقاطنى الشارع ولان و جودها مرتبط بوجود الطالب فى الشارع النها تقدم خدمة لهم من مشروبات و مأكولات.

 

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 

٠١٠٠١٢٩٧٤٥٧


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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الباعة الجائلين البلطجة الإزعاج والعشوائية

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