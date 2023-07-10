قرار جديد ضد المتهم بدهس صيدلانية القاهرة الجديدة.. فيديوجراف

شهدت منطقة القاهرة الجديدة واقعة دهس طبيبة وزوجها الطبيب وأطفالهما الثلاثة بالإضافة لطبيب آخر كان برفقتهما بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وتم احالة القضية الي المحاكم العسكرية للبت فيها .

واقعة دهس صيدلانية التجمع

كشف العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري أنه أسند للمتهم جرائم القتل العمد والشروع فيه وتقرر حبسه إحتياطياً على ذمة القضية وجارى إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات.

وأكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري أن القوات المسلحة تؤكد على كامل إحترامها لمبدأ سيادة القانون.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.