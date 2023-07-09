أبو العينين: موقع مصر الجغرافي يمكنها من تحقيق مكاسب عديدة ويجعلها مركزا عالميا للوجستيات

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر يمنحها الحق في أن تكون مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.

جاء ذلك في كلمته بمجلس النواب، والتي استعرضها الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أثناء مناقشة مشروع قانون تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية).

وأوضح أبو العينين، أن مصر لديها بحران ونهر النيل وموانئ محورية، مشددا على أهمية الاستفادة من الإمكانيات التي حبانا الله بها، لأنها لم تستغل حتى الآن.

وأشار وكيل مجلس النواب، في كلمته إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الموانئ المصرية، ووجود شركة عالمية للتشغيل يساهم في زيادة القيمة المضافة لهذه الموانئ، مؤكدا الحاجة إلى تعظيم الاستفادة من الموانئ عن طريق إنشاء مدن صناعية بها قيمة مضافة عالية، قائلا: «المدن الصناعية الجديدة يجب أن تعمل على الصناعات الحديثة وصناعات المستقبل.

وتابع :«ما يهمنا هو كيفية تعظيم إمكانيات القيمة المضافة وبالتحديد عملية إدارة المنظومة، وبالنسبة للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة يجب أن نسعى لتقديم ما هو جديد وما يختلف عما يقدمه العالم، ويجب الربط بين الموانئ البحرية والبرية والسكك الحديدية، فضلا عن العمل على الربط أيضا مع دول الجوار، واستغلال النقل متعدد الوسائط».

وقال أبو العينين: «علينا أن نضع مصر في مكانها الطبيعي، وكذلك العمل على التسويق لهذه المشروعات عالميا، ويجب أن يكون هناك فرص استثمارية كبيرة في المدن الصناعية».