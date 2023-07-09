سيدة تستغيث من أشقائها: حرموني من الميراث لأني فتاة.. فيديو

استعرض برنامج تفاصيل معاناة 3 سيدات مع أشقائهم الرجال وزوجاتهم، وحرمانهم من الورث.

وقال احدى السيدات، خلال برنامج “تفاصيل”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نهال طايل، انه والدها توفى 2022، وبعد وفاة طالبت وشقيقاتها، بحقهم فى الميراث ولكن أشقائها الرجال رفضوا، معقبة:" رفضوا عشان احنا بنات".

الحرمان من الميراث

وأضافت السيدة قائلة:" خيلانى ساعدوا اخويا الكبير على حرامنى انا وشقيقاتى من الميراث، عشان عيلة أمى لا تورث البنات".

وأكدت السيدة قائلة:" أخويا الكبير كان بيطردنا من البيت أما نروح نزور ابويا أو أمى،كل الحقوق الشرعية لينا كأخوات من المحرمات عندنا فى البيت".