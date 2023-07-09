إسرائيل تهاجم بايدن بعد تصريحاته المثيرة ضد تل أبيب

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، مساء اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد تصريحاته بشأن اسرائيل وأنها ليست جزءًا من الولايات المتحدة.

وقال بن جفير، في تغريدة له عبر "تويتر": "إذا كان بايدن يعتقد أن توزيع الأسلحة على الإسرائيليين تطرف فأنا أدعوه لزيارة القدس والخليل"، مضيفا: "أدعو بايدن لزيارة القدس والخليل ليرى أن التطرف الذي يتحدث عنه دافعه حب إسرائيل".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن شن، في وقت سابق اليوم، هجوما غير مسبوق على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال بايدن إن حكومة نتنياهو تضم أعضاء في المجلس الوزاري المصغر هم أكثر الأعضاء تطرفًا الذين رأيتهم في حياتي، وأعود بالزمن إلى جولدا مائير. (رابع رئيس وزراء للحكومة الإسرائيلية بين 17 مارس/ آذار 1969 حتى 1974).