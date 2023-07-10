لما جبريل: المدينة حلم تحول لحقيقة.. ومهرجان العلمين حدث عالمي

قالت الإعلامية لما جبريل موفدة قناة "إكسترا نيوز" لإلى مهرجان العلمين، إن الاستعدادات الخاصة بالحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، وهو مهرجان العلمين، مازالت تجري على قدم وساق.



وأضافت خلال رسالتها على الهواء، أن مهرجان العلمين ليس مجرد مهرجانا فنيا، ولكنه أيضا مهرجان رياضي، ويضم عروض أزياء، يشهده نجوم وفنانون من مصر والوطن العربي والعالم، وسيصل الزوار إلى نحو مليون زائر خلال هذا الحدث الترفيهي.

حلم



وأوضحت أن مدينة العلمين الجديدة في حد ذاتها هي حلم، حلمت به القيادة السياسية ونفذته على أرض الواقع، مدينة تسع كل المصريين، فهي تستوعب نحو 4 ملايين شخص.

وذكرت أن الاستعدادات بشكل أدق سيتم الإعلان عنها تباعا خلال الأيام المقبلة من خلال إدارة المهرجان نفسه، لكن ما تم الإعلان عنه حتى الآن أن هناك حفلا يوم 21 يوليو 2023 للنجم تامر حسني، حيث يبدأ المهرجان يوم 13 يوليو وينتهي يوم 26 أغسطس.

