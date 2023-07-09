فلسطين: صفارات الإنذار تدوي في مخيم نور شمس بـ طولكرم

نشرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، أن صفارات الإنذار تدوي في طولكرم، كما أكدت، أن هناك تواجدا لقوات الاحتلال على أطراف مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وأفادت وسائل إعلام أخرى، بأن قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر قليل جنوب نابلس.

ومنذ قليل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال في محيط مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك أنباء عن محاولة طعن في القدس، مضيفة أن القوات قامت بـ "تحييد" منفذ الهجوم. كما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب من محطة القطار السريع في شارع "حاييم بارليف" بالقدس.

وأكدت مصادر محلية، أن السيدة الفلسطينية التي تم إطلاق النار تجاهها قرب حي الشيخ جراح بالقدس مصابة بجروح متوسطة في الأطراف السفلية.