أول تعليق لـ البورصة المصرية على إلغاء تداول أسهم شركة طاقة عربية

تحدث رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، عن تفاصيل طرح سهم شركة طاقة عربية بالبورصة، قائلا: بالأمس كان بدأ التداول على سهم “شركة طاقة عربية”، والسعر الافتتاحي للاسهم كان بخمسين قرشا، ومع الوقت وصل سعر السهم 500 جنيه.



وأضاف “رامي الدكاني” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن السهم استمر في الثبات لفترة معينة، وعند منتصف اليوم فوجئوا بارتفاع سعر السهم حتى وصل إلى 500 جنيه، والذي تسبب في حدوث العديد من التساؤولات، متابعا:" كان هناك حركة غير مبررة للسهم".

وأكمل: التحركات الغير مفهومة والمبررة للاسهم تستلزم تدخل البورصة، لمعرفة ما يتم، متابعا:كان هناك تحركات غير مبررة للسهم، وكان لا بد من التدخل.





وأوضح أن شركات السمسرة هي من طلبت بوقف التداول وإلغاء العمليات المنفذة، وهو قرار متاح لهم، متابعا: في حالة وجود شك بأن سعر تلك الاسهم سيؤثر على صغار المستثمرين مستقبلا، نتدخل لضبط الأمور.



وأكد على أنه سيتم طرح السهم اليوم الأثنين مرة أخرى بخمسين قرش، متابعا: البورصة لا تدخل في التحركات السعرية، ولكن في حالة وجود حركات غير مبررة نتدخل ونقوم بإجراء تحقيقات.





