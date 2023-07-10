الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور.. تعليق عمر ربيع ياسين

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين عن تعاقد امام عاشور الي النادي الاهلي

وكتب ربيع من خلال حسابه الشخصي عبر فيسبوك:" رسميا الاهلي يتعاقد مع امام عاشور و الاعلان بعد مباراة الزمالك".

وحقق الأهلي، فوزاً على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد سجلهم على معلول ومحمود كهربا ليرفع رصيده للنقطة 75 في صدارة أندية الدوري.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الإثنين المقبل، على ملعب مختار التتش استعدادا للقاء الزمالك المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الخميس المقبل .



ويتربع الأهلى على عرش صدارة الدوري برصيد 75 نقطة، وما زالت لديه 4 مباريات مؤجلة، ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.