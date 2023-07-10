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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تسليم درع الدوري للأهلي حال الفوز على الزمالك.. اعرف الحقيقة كاملة

صدى البلد

استقرت رابطة الأندية المحترفة على موعد ومكان تسليم درع بطولة الدوري الممتاز للفريق الذي سيتوج بلقب الموسم الحالي.

وكشف مصدر لموقع صدى البلد أن رابطة الأندية حسمت قرارها بتسليم درع الدوري للفريق البطل بعد نهاية المباراة الأخيرة ببطولة الدوري الممتاز.

وأضاف المصدر، أن تسليم درع الدوري سيتم داخل الملعب على أن يترافق ذلك مع مراسم احتفالية للفريق البطل داخل الملعب.

ويحتاج فريق النادي الأهلي نقطتين فقط للتويج رسميا بلقب النسخة الحالية من بطولة الدوري الممتاز، وحال تعثر بيراميدز في مباراته المقررة غدا أمام سيراميكا كليوباترا سواء بالخسارة او التعادل يضمن الأهلي رسميا التتويج بلقب الموسم الحالي من بطولة الدوري.


وتقام مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري الممتاز المؤجلة من الجولة 31 من عمر منافسات المسابقة، يوم الخميس المقبل في تمام الثامنة والنصف مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.

وأعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، البدء في تصنيع درع الدوري المصري الممتاز الجديد في إنجلترا، وتسليمه لبطل الموسم المقبل من البطولة.

كما تم الإعلان عن تغيير مسمى الدوري الممتاز، ليصبح دوري النيل بداية من الموسم المقبل ولمدة 3 مواسم.

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