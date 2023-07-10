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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كله جديد في جديد| تغيير اسم ودرع وكرة الدوري المصري.. ماذا سيصبح؟

درع الدور المصري
درع الدور المصري

"دوري النيل".. أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تغيير اسم ودرع وشعار الدوري المصري الممتاز بدايةً من الموسم الرياضي المقبل 2023/24.

 

يذكر أن الموسم الحالي من الدوري المصري بدأ في 18 أكتوبر 2022 ومن المقرر أن ينتهي في يونيو 2023، حيث تم الإعلان عن مباريات الدوري في 9 أكتوبر 2022.

شكل الدوري المصري الجديد

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، تفاصيل الدوري المصري الجديد خلال مؤتمر صحفي، أمس الأحد.

وقال دياب إنه سيتم تغيير اسم الدوري المصري إلى “دوري النيل” بدايةً من الموسم المقبل ولمدة 3 مواسم وذلك بعد شراء شركة النيل حقوق المسابقة.

وأوضح دياب أنه بدايةً من مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك ستظهر الهوية الجديدة للدوري المصري وستستمر للفترة القادمة.

تصميم الدوري المصري الجديد 

كما أشار إلى التصميم الجديد لدرع الدوري المصري مؤكداً أنه يتم تصنيعه حالياً في إنجلترا وسيحصل عليه الحاصل على اللقب في الموسم المقبل 2023/24.

وواصل: “مصر سوف تستضيف جمعية عامة لروابط الأندية العالمية في نهاية العام المقبل وبحضور أكبر روابط الأندية مثل الإنجليزي والإسباني”.

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ماذا تعرف عن الدوري المصري؟

الدوري المصري الممتاز يُعتبر الدوري الأعلى في مصر، ويقام بنظام دورة روبن، حيث يتأهل البطل والوصيف إلى دوري أبطال أفريقيا، فيما يتأهل المركز الثالث والرابع إلى كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويهبط آخر ثلاث فرق في ترتيب الدوري إلى دوري الدرجة الثانية، فيما يتأهل متصدري المجموعات في دوري الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز.

أُقيمت أول نسخة من البطولة موسم 1948–49، وفاز بها النادي الأهلي؛ ليكون بذلك أول فريق يفوز بالبطولة، ومنذ ذلك الحين، تعاقبت 7 أندية على الفوز باللقب.

يحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بواقع 42 لقب، يليه الزمالك ب 14 لقب، ثم الإسماعيلي بـ3 ألقاب، ثم غزل المحلة والترسانة والأوليمبي والمقاولون العرب بلقب وحيد.

تعديلات الدوري المصري الممتاز

درع الدوري القديم أُنشئ في مصر بأوامر من الملك فاروق الأول عام 1949، وكان على شكل طبق من الفضة الخالصة قطره 95 سم محاط بإطار خشبى يبلغ طول قطره 5 سم؛ ليصل طول قطر الدرع إلى متر كامل، ويستند على قاعدة خشبية لتكون كتلته 6 كيلو و800 جرام.

وجرت العادة أن يُنحت رقم الموسم واسم بطله عليه مع نهاية كل موسم، حتى عام 2015 حين تغير الدرع لأول مرة، وحصل عليه الزمالك.

وفي عام 2016 تغير الدرع مرة ثانية، فأُجريت عليه بعض التعديلات، وحصل عليه الأهلي، وفي عام 2017 عاد الدرع القديم مرة أُخرى، وفاز به الأهلي. وفي عام 2019 استحدث درع جديد للدوري وفاز به الأهلي.

في موسم 2020–21 تغير شعار الدوري لأول مرة، وهو عبارة عن شعار ذو لون أزرق مُستوحى من الحضارة المصرية القديمة، والعنصر الرئيسي فيه هو رأس شخص مغمض العينين.

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