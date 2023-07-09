موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ينتظر عشاق القلعة الحمراء والبيضاء، مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريقين خلال الأيام القليلة المقبلة لمباراة القمة رقم ١٢٦ بين الأهلي والزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك، يوم الخميس المقبل، في الثامنة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد ٧٥ نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد ٥٩ نقطة.

مباراة التتويج لفريق الأهلي

وتعد هذه المباراة هي لقاء التتويج لفريق الأهلي ببطولة الدوري المصري حيث يحتاج المارد الأحمر لنقطتين فقط، وذلك في حالة فوز بيراميدز على سيراميكا كليوباترا في مباراة الغد.