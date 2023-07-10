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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الموج الأزرق يغرق.. 3 انتصارات و 8 هزائم حصيلة سموحة دوري وكأس

أحمد سامى
أحمد سامى

يستضيف غدا الثلاثاء فريق الكرة الأول بنادي سموحة بقيادة أحمد سامي، نظيره فريق انبي في اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى أحمد سامى لوقف نزيف النقاط الذى يمر به فريق سموحة بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها أمام بيراميدز 5 / 2 في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الدفاع الجوى، ضمن فعاليات الجولة الـ32 للدورى.

وطالب مدرب سموحة اللاعبين بضرورة القتال من أجل خطف الثلاث نقاط للابتعاد عن منطقة صراع الهبوط بشكل كبير، خاصة أن فرق القاع عادت من بعيد واقتربت من الفريق، وحذر من خطورة لاعبى إنبى الذى يلعب بكل أريحية بعدما اقترب من فرق المقدمة.

ويعانى فريق سموحة على مستوى النتائج في الفترة الأخيرة في بطولة الدوري، حيث يعد آخر فوز للفريق كان أمام غزل المحلة 2 مايو الماضي أي منذ شهرين، حيث خاض 5 مواجهات بعدها تعادل في مباراتين وخسر 3 مواجهات، بالإضافة إلى الخروج من كأس مصر على يد النجوم أحد أندية القسم الثالث الصاعد حديثا للممتاز ب.

الموج الأزرق يغرق لاسيما وأن فريق سموحة تحت قيادة أحمد سامي، لم يحقق الفوز سوي 4 انتصارات في الدوري الممتاز وكأس مصر.

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حصيلة سموحة في أخر 15 مباراة بقيادة أحمد سامي


تلقي فريق سموحة بقيادة أحمد سامي خسارة في 8 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وفاز فقط في 4 مباريات أمام الو ايجيبت في كأس مصر وغزل المحلة والمقاولون العرب والداخلية بالدوري .
خرج فريق سموحة بقيادة أحمد سامي من بطولة كأس مصر في دور ال 16 أمام فريق النجوم .
خرج فريق سموحة بقيادة أحمد سامي من كأس رابطة الأندية المحترفة أمام فريق سيراميكا كليوباترا .
يمتلك فريق سموحة بقيادة أحمد سامي 36  نقطة في المركز ال 10ويتبقي له مواجهة انبي والمصري .
 

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تأجيل الراحلين عن سموحة

قرر أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، تأجيل تقرير الراحلين عن الفريق السكندرى لما بعد ضمان الفريق البقاء فى الدوري بشكل رسمي، بعدما دخل الصراع مجدداً.

واستقر أحمد سامى، بنسبة كبيرة، على اللاعبين الراحلين عن سموحة، والذى يقارب أعدادهم إلى 14 لاعباً من أجل إعادة الفريق السكندرى لمكانته الطبيعية وعدم الحاجة إلى خدمات هؤلاء اللاعبين الذى يرى أنهم لن يفيدوا الفريق الموسم المقبل.

كما رفض أحمد سامى استخدام بند الشراء فى عقد بنجامين بواتينج المعار من الاتحاد السكندري، والذى كان يحق لسموحة شراء بشكل نهائي قبل 30 يونيو الماضي، إلا أنه رفض شراء اللاعب ليتأكد عودته مرة أخرى لزعيم الثغر.

 

 

سموحة احمد سامي انبي الدوري بيراميدز غزل المحلة كأس مصر

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