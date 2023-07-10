صبحي استقبلهم بالمطار.. المنتخب الأولمبي يصل القاهرة بفضية بطولة أفريقيا| صور وفيديو

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة منتخب مصر الأولمبي، قادمة من الدار البيضاء بعد حصد فضية بطولة الأمم الأفريقية.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على استقبال بعثة المنتخب الأولمبي في مطار القاهرة الدولي، داخل مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، فور وصولها على متن رحلة مصر للطيران رقم 862 القادمة من مطار كازبلانكا، وسط تسهيلات خاصة بوصولهم.

وخسر المنتخب الأولمبي أمام المغرب في نهائي الأمم الأفريقية بهدفين مقابل هدف ، بعد مباراة ماراثونية قدمها نجوم المنتخب رغم اللعب منقوص العدد من الدقائق الأولى لها .

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ( كاف) عن التشكيل الأفضل في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والذي شهد تواجد 4 لاعبين من المنتخب الأوليمبي.

وضم تشكيل الكاف الأفضل كلا من :حمزة علاء في مركز حراسة المرمى؛ أفضل حارس مرمى في البطولة، وحسام عبد المجيد في خط الدفاع ، وإبراهيم عادل ؛ أفصل لاعب في البطولة، وفي خط الهجوم ، أسامة فيصل.

وصعد المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد باريس 2024، بعد وصوله للمباراة النهائية أمام المغرب.

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