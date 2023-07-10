عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدون تفاؤل.. مفاوضات بين بوتين و أردوغان بشأن حبوب البحر الأسود

صدى البلد

ذكرت وكالة الأنباء الروسية، اليوم الاثنين، أن المفاوضات المتوقعة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، ما زالت الأمل الوحيد لتمديد اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود الذي من المقرر أن ينتهي الأسبوع المقبل.

ويهدف اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا بين روسيا وأوكرانيا في يوليو الماضي 2022، إلى منع حدوث أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية المحاصرة بسبب الحرب بأمان من الموانئ المطلة على البحر الأسود، حسبما أفادت رويترز.

صفقة إف 16 وانضمام السويد للناتو.. اتصال عاجل بين أردوغان وبايدن

زيلينسكي: بوتين لن يجلس للحوار إلا لهذا السبب

وقالت وكالة الأنباء الروسية نقلا عن مصدر مطلع على :“لا يوجد تفاؤل بخصوص تمديد الاتفاق".

واضاف مصدر اخر : “خبرتنا تظهر أن المفاوضات بين الزعيمين هي القادرة على تغيير الوضع، والفترة العصيبة الحالية ليست استثناء”.

معربا : “اليوم يبقى هذا الأمل الوحيد”.

وقال الرئيس التركي، السبت، إنه يضغط على روسيا لتمديد اتفاق الحبوب، لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وأعلن زيارة بوتين لتركيا في أغسطس القادم.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

داخل على 1800 جنيه فقط.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

مفاجأة مدوية.. فرج عامر يكشف صفقات الأهلي مع سموحة.. تفاصيل

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي بسبب أزمة غرامة الزمالك

صدمة لعشاق برشلونة| وفاة لويس سواريز أسطورة البلوجرانا .. تفاصيل

رسميا.. الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور

ترشيحاتنا

القانون يجيز إسقاط الديون المستحقة لمصلحة الجمارك في هذه الحالات..تفاصيل

الاستخبارات العراقية تعتقل أحد عناصر داعش في نينوى

الموج الأزرق يغرق.. 3 انتصارات و 8 هزائم حصيلة سموحة دوري وكأس

عمرو أديب : عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك لأنه لا يصلح

أخبار الفن| تفاصيل حبس الفنانة عايدة رياض .. ميس حمدان: سرقت أغنية أختي

أوكرانيا تنفذ محاولة فاشلة لضرب مناطق بشبه جزيرة القرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح بين غاضب منه ومدافع عنه.. حكاية رقصة فرعون التي ألهبت الجماهير ضده

بلون وتصميم جرئ… نانسي عجرم تثير الجدل بهذا الفستان |شاهد

أعراض مرض السكر عند الأطفال والشباب والرضع.. تفاصيل

بملابس محتشمة.. جوري بكر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديو

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ