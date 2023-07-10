بدون تفاؤل.. مفاوضات بين بوتين و أردوغان بشأن حبوب البحر الأسود

ذكرت وكالة الأنباء الروسية، اليوم الاثنين، أن المفاوضات المتوقعة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، ما زالت الأمل الوحيد لتمديد اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود الذي من المقرر أن ينتهي الأسبوع المقبل.

ويهدف اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا بين روسيا وأوكرانيا في يوليو الماضي 2022، إلى منع حدوث أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية المحاصرة بسبب الحرب بأمان من الموانئ المطلة على البحر الأسود، حسبما أفادت رويترز.

وقالت وكالة الأنباء الروسية نقلا عن مصدر مطلع على :“لا يوجد تفاؤل بخصوص تمديد الاتفاق".

واضاف مصدر اخر : “خبرتنا تظهر أن المفاوضات بين الزعيمين هي القادرة على تغيير الوضع، والفترة العصيبة الحالية ليست استثناء”.

معربا : “اليوم يبقى هذا الأمل الوحيد”.

وقال الرئيس التركي، السبت، إنه يضغط على روسيا لتمديد اتفاق الحبوب، لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وأعلن زيارة بوتين لتركيا في أغسطس القادم.