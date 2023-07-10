آخر خمس سنوات.. نقيب التمريض: تدريب 50% من عدد العاملين على المهارات الأساسية

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إن هناك تغييرا كبيرا جدا فى مجال التمريض خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن الرئيس السيسي يقوم بدعم منظومة الصحة بوجه عام، من مبادرات رئاسية وتطوير فى تلك النظومة، موضحة أن التعليم الفني لدبلوم التمريض من قبل كان نظامه لمدة ثلاث سنوات، وحاليا خمس أعوام، والرؤية المستقبلية عامين ونصف بعد الثانوية العامة.

وتابعت أنه يتم التركيز من خلال تلك المنظومة على تطوير المناهج والبنية التحتية والإمكانيات الموجودة والقائمين على العملية التعليمية، وهذا ما ترعاه وزارة الصحة بدعم وزير الصحة، لافتة إلى أنه للمرة الأولى تم تدريب 50% من عدد التمريض على مستوى الجمهورية، بحوالي 150 ألف ممرض وممرضة فى أخر خمس سنوات على المهارات الأساسية.