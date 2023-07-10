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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس النواب يحيل 5 مشروعات قوانين من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب  ( 5 ) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ،وهى :

1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
       ( إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
    ( إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية)

3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ( بديلاً عن السابق وروده بتاريخ 10/1/2022).
    ( إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة)

4) مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
        ( إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة)

5) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
(إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة ، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة)

المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

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