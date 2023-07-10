عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مئوية نازك الملائكة فى ندوة ثقافية بالأوبرا.. تفاصيل

صدى البلد

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ندوة ثقافية تحتفل خلالها بمئوية ميلاد الشاعرة العراقية الشهيرة نازك الملائكة وتستضيف مواطنها الشاعر الدكتور عصام البرام ، الدكتور مدحت الجيار مع ضيوف الشرف الدكتور حسن طلب، الدكتور رامي هلال والدكتور عبد القادر الحصنى وتديرها الشاعرة عبير ذكي ويتخللها عدد من الفقرات الفنية .وذلك في السابعة مساء الأربعاء 12 يوليو على المسرح الصغير .

مئوية ميلاد الشاعرة العراقية نازك الملائكة 

يتناول الحوار مشوار نازك الملائكة وتوجهاتها الشعرية والأدبية ، كما يلقى الضيوف مجموعة مختارة من أهم قصائدها منها لمست الحياة، أنا، سنبقي نسير  ومأساة الحياة .

txt

شفرة الكون..كيف استطاع نيكولا تسلا من خلال 369 الحصول على كل ما يريده

txt

ورشة الزيتون تناقش "زغرودة تليق بجنازة" لـ أحمد إبراهيم الشريف.. الليلة

يذكر أن نازك الملائكة شاعرة عراقية رائدة في شعر التفعيلة ومن أهم شعراء العصر الحديث ، ولدت عام 1923 وتأثرت بوالديها الشاعرين حيث كتبت أولى قصائدها في سن العاشرة ، تخرجت فى كلية الآداب جامعة بغداد وحصلت على درجة الماجستير في الأدب المقارن من جامعة ويسكونسن ، أثارت جدلاً حول مصدر شعرها وأسلوبه، تميزت بأسلوب شعرى غير تقليدي رحلت عن عالمنا عام 2007 وتركت إرثا كبيرا من المؤلفات والقصائد من اهمها عشاق الليل ، شظايا ورماد ، قرار الموجة ، شجرة القمر ، ويغير ألوانه البحر، أنا وحيدة وغيرها .

نازك الملائكة الشاعرة العراقية نازك الملائكة الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر المسرح الصغير دار الاوبرا المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

خططوا لاستهدافه بشارع الهرم| الكشف عن تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام.. والسبب “الإرهابي”

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

بسبب الأهلي | شقيق إمام عاشور يثير الجدل بـ فيديو عن الزمالك

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

إعلامي: الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور

ترشيحاتنا

لطلاب الثانوية 2023 .. 8 برامج دراسية متميزة بآثار عين شمس

مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي

مرتفع جوي | بشرى من الأرصاد بشأن أجواء الصيف في يوليو وأغسطس

تنبيه عاجل من التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة قبل خوض اختبارات القدرات 2023 .. "خاص"

فرمان برتغالي .. قرار جديد بشأن حكام قمة الأهلي والزمالك

شِربوا مع بعض وخنقه| طالب إعدادي يدفع حياته ثمن خيانة صديقه بحيلة شيطانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير متوقعة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن فوائد المانجو

كل ماتكبر تحلى.. بلية بطلة فيلم العفاريت بعمر 36 عاما.. شاهد

هبة قطب تكشف طرق انتعاش العلاقة الزوجية بعد سن الخمسين

فوتوشوب.. ناقد موضة يهاجم أصالة بسبب فستانها في المغرب

فيديو

قرار جديد ضد المتهم بدهس صيدلانية القاهرة الجديدة.. فيديوجراف

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ